Экс-губернатор не хочет участвовать в банкротстве главного застройщика Челябинска

Челябинский экс-губернатор Юревич оспорил привлечение к ответственности

09 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Михаил Юревич оспорил привлечение к субсидиарной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич оспорил привлечение к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве застройщика крупного комплекса «Академ риверсайд», компании «Гринфлайт». Как следует из материалов арбитражного суда региона, Юревич подал апелляционную жалобу. «Михаил Юревич. Подана апелляционная жалоба», — значится в материалах дела. К ответственности экс-губернатора привлекли в мае. Вместе с ним в список попали Сергей Мануйлов, Александр Москалюк, Виталий Санников, компании «Медиа-Стиль» и «Центр современных технологий». Суд рассматривает дело о доведении застройщика до банкротства. В рамках расследования уголовного дела стало известно, что Юревич принимал участие в делах «Гринфлайта». Свои указания он передавал через Москалюка, причем ослушаться было нельзя. В своем определении суд привел примеры нескольких ситуаций, в которых голос Юревича стал решающим. Они касались выкупа земли на 360 млн рублей, расторжения договора с «СМП-банком», что обеспечило еще 360 млн рублей убытков, и помощь московскому спортклубу на 320 млн. Защита Юревича обратила внимание на то, что значимые решения «Гринфлайта» были приняты, когда руководитель перестал быть губернатором. Также представители бывшего главы региона заявили о том, что судьбоносные решения принимались без участия самого Юревича и его представителя Москалюка. Но контроль над компанией суд счел доказанным. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка, которое затем оставил в силе. В сентябре бывший водитель объявлен в розыск. Москалюка обвиняют в посредничестве при передаче взяток. Дело возбуждено осенью 2012 году и связано с фактами коррупции в челябинском минздраве. Строительство микрорайона полностью встало весной 2016 года. Без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. Компанией руководил бывший вице-мэр Челябинска по строительству Мануйлов, получивший срок в 2018 году за обман покупателей жилья. Работы возобновились, когда сменилось руководство застройщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич оспорил привлечение к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве застройщика крупного комплекса «Академ риверсайд», компании «Гринфлайт». Как следует из материалов арбитражного суда региона, Юревич подал апелляционную жалобу. «Михаил Юревич. Подана апелляционная жалоба», — значится в материалах дела. К ответственности экс-губернатора привлекли в мае. Вместе с ним в список попали Сергей Мануйлов, Александр Москалюк, Виталий Санников, компании «Медиа-Стиль» и «Центр современных технологий». Суд рассматривает дело о доведении застройщика до банкротства. В рамках расследования уголовного дела стало известно, что Юревич принимал участие в делах «Гринфлайта». Свои указания он передавал через Москалюка, причем ослушаться было нельзя. В своем определении суд привел примеры нескольких ситуаций, в которых голос Юревича стал решающим. Они касались выкупа земли на 360 млн рублей, расторжения договора с «СМП-банком», что обеспечило еще 360 млн рублей убытков, и помощь московскому спортклубу на 320 млн. Защита Юревича обратила внимание на то, что значимые решения «Гринфлайта» были приняты, когда руководитель перестал быть губернатором. Также представители бывшего главы региона заявили о том, что судьбоносные решения принимались без участия самого Юревича и его представителя Москалюка. Но контроль над компанией суд счел доказанным. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка, которое затем оставил в силе. В сентябре бывший водитель объявлен в розыск. Москалюка обвиняют в посредничестве при передаче взяток. Дело возбуждено осенью 2012 году и связано с фактами коррупции в челябинском минздраве. Строительство микрорайона полностью встало весной 2016 года. Без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. Компанией руководил бывший вице-мэр Челябинска по строительству Мануйлов, получивший срок в 2018 году за обман покупателей жилья. Работы возобновились, когда сменилось руководство застройщика.