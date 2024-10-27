Дорожники в Челябинской области начала проводить противогололедную обработку. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Дорожники проводят противогололедную обработку. На видео — автодорога Южноуральск -Магнитогорск», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На этой неделе с 28 октября по 3 ноября прогнозируется ежедневный температурный переход через ноль градусов. Поэтому принято решение начать обработку дорог, пояснили в ведомстве.
Синоптики ранее сообщили, что на предстоящей неделе в Челябинске будут преобладать плюсовые дневные температуры. Ночью столбик термометра опустится до одного градуса со знаком минус. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в «Гисметео».
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