27 октября 2024

На Пермский край надвигается сильный снегопад

В Пермском крае с 3 ноября сформируется снежный покров
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снегопад, как ожидается, пройдет по востоку края
Сильный снегопад, как ожидается, пройдет по востоку края Фото:

На Пермский край надвигаются циклоны, которые принесут в регион сильный снегопад. К концу недели в некоторых территориях региона установится снежный покров высотой до 10 сантиметров, говорится на сайте пермского ГИС-центра.

«К 3 ноября по всей территории края сформируется снежный покров, на востоке края у него высокие шансы сохраниться до зимы. К 4 ноября его высота в отдельных районах может быть более 10 сантиметров. Более сильный снегопад ожидается по востоку края», — отмечают синоптики.

В первой половине текущей недели осадков не ожидается, температура воздуха будет около 0 градусов. В целом неделя ожидается теплее нормы: на юге края и в Перми примерно на один градус, на севере — на два-три градуса.

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На Пермский край надвигаются циклоны, которые принесут в регион сильный снегопад. К концу недели в некоторых территориях региона установится снежный покров высотой до 10 сантиметров, говорится на сайте пермского ГИС-центра. «К 3 ноября по всей территории края сформируется снежный покров, на востоке края у него высокие шансы сохраниться до зимы. К 4 ноября его высота в отдельных районах может быть более 10 сантиметров. Более сильный снегопад ожидается по востоку края», — отмечают синоптики. В первой половине текущей недели осадков не ожидается, температура воздуха будет около 0 градусов. В целом неделя ожидается теплее нормы: на юге края и в Перми примерно на один градус, на севере — на два-три градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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