На Пермский край надвигается сильный снегопад

На Пермский край надвигаются циклоны, которые принесут в регион сильный снегопад. К концу недели в некоторых территориях региона установится снежный покров высотой до 10 сантиметров, говорится на сайте пермского ГИС-центра.
«К 3 ноября по всей территории края сформируется снежный покров, на востоке края у него высокие шансы сохраниться до зимы. К 4 ноября его высота в отдельных районах может быть более 10 сантиметров. Более сильный снегопад ожидается по востоку края», — отмечают синоптики.
В первой половине текущей недели осадков не ожидается, температура воздуха будет около 0 градусов. В целом неделя ожидается теплее нормы: на юге края и в Перми примерно на один градус, на севере — на два-три градуса.
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