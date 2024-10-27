27 октября 2024

В Пермском крае глава Оханского округа столкнулся в лесу с огромным лосем. Фото

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В выходные Дмитрий Байдин снимает галстук и идет в лес
В выходные Дмитрий Байдин снимает галстук и идет в лес Фото:

Во время прогулки по лесу в Пермском крае глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин столкнулся с лосем. Разошлись человек и дикое животное с миром. Фото Байдин опубликовал в соцсетях.

«Вот такие красавцы живут на Оханской земле», — подписал кадры с лосем глава округа. Фотографии в соцсети «ВКонтакте» собрали десятки «лайков» подписчиков Байдина.

Дмитрий Байдин ранее публиковал фото из леса с грибами. Между тем, весной 2024 года на «Турнире охотников» он стал чемпионом по стрельбе. Пермская краевая федерация охотников и рыболовов вручила ему медаль «За заслуги».

Лось в объективе Дмитрия Байдина
Лось в объективе Дмитрия Байдина
Фото:

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Во время прогулки по лесу в Пермском крае глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин столкнулся с лосем. Разошлись человек и дикое животное с миром. Фото Байдин опубликовал в соцсетях. «Вот такие красавцы живут на Оханской земле», — подписал кадры с лосем глава округа. Фотографии в соцсети «ВКонтакте» собрали десятки «лайков» подписчиков Байдина. Дмитрий Байдин ранее публиковал фото из леса с грибами. Между тем, весной 2024 года на «Турнире охотников» он стал чемпионом по стрельбе. Пермская краевая федерация охотников и рыболовов вручила ему медаль «За заслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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