Во время прогулки по лесу в Пермском крае глава Оханского городского округа Дмитрий Байдин столкнулся с лосем. Разошлись человек и дикое животное с миром. Фото Байдин опубликовал в соцсетях.
«Вот такие красавцы живут на Оханской земле», — подписал кадры с лосем глава округа. Фотографии в соцсети «ВКонтакте» собрали десятки «лайков» подписчиков Байдина.
Дмитрий Байдин ранее публиковал фото из леса с грибами. Между тем, весной 2024 года на «Турнире охотников» он стал чемпионом по стрельбе. Пермская краевая федерация охотников и рыболовов вручила ему медаль «За заслуги».
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