На расширение трассы Челябинск — Казахстан выделили 3,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок трассы станет четырехполосным к 2026 году
Участок трассы станет четырехполосным к 2026 году Фото:

На капитальный ремонт участка трассы А-310, ведущей от Челябинска до границы с Казахстаном, выделили более 3,5 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в число работ войдет расширение 22 километров дороги до четырех полос.

«На капитальный ремонт из федерального бюджета выделено более 3,5 млрд рублей. В эту сумму также входят работы по расширению участка км 53 — км 75 до четырех полос, что позволит в полной мере комфортное и безопасное передвижение», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Капремонт планируют закончить к 2026 году. В управлении отметили, что интенсивность движения по участку составляет 30 тысяч автомобилей в сутки. Работы позволят в полной мере реализовать императивы национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартующего в 2025 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На капитальный ремонт участка трассы А-310, ведущей от Челябинска до границы с Казахстаном, выделили более 3,5 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в число работ войдет расширение 22 километров дороги до четырех полос. «На капитальный ремонт из федерального бюджета выделено более 3,5 млрд рублей. В эту сумму также входят работы по расширению участка км 53 — км 75 до четырех полос, что позволит в полной мере комфортное и безопасное передвижение», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Капремонт планируют закончить к 2026 году. В управлении отметили, что интенсивность движения по участку составляет 30 тысяч автомобилей в сутки. Работы позволят в полной мере реализовать императивы национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартующего в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...