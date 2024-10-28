На расширение трассы Челябинск — Казахстан выделили 3,5 млрд рублей

На капитальный ремонт участка трассы А-310, ведущей от Челябинска до границы с Казахстаном, выделили более 3,5 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в число работ войдет расширение 22 километров дороги до четырех полос.
«На капитальный ремонт из федерального бюджета выделено более 3,5 млрд рублей. В эту сумму также входят работы по расширению участка км 53 — км 75 до четырех полос, что позволит в полной мере комфортное и безопасное передвижение», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Капремонт планируют закончить к 2026 году. В управлении отметили, что интенсивность движения по участку составляет 30 тысяч автомобилей в сутки. Работы позволят в полной мере реализовать императивы национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартующего в 2025 году.
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