27 октября 2024
26 октября 2024

В Нефтеюганске учителя жалуются на невыплату премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителям не выплатили премию
Учителям не выплатили премию Фото:

Учителя из школы №13 Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты. Об этом рассказала URA.RU одна из преподавателей.

«Педагоги за сентябрь не получили часть заработной платы, в среднем по школе — 12 000 рублей. У нас в расчетных листах за сентябрь даже строчки нет об обязательных стимулирующих выплатах», — поделилась собеседница агентства. По словам преподавателя, премию за 2023 год учителя получили также не в полном объеме.

Учитель пояснила, что педагоги школы расписались за одну сумму в протоколах, а получили в два раза меньше. Журналист агентства попросил прокомментировать ситуацию в департаменте образования администрации Нефтеюганска. Ответ ожидается.

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Учителя из школы №13 Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты. Об этом рассказала URA.RU одна из преподавателей. «Педагоги за сентябрь не получили часть заработной платы, в среднем по школе — 12 000 рублей. У нас в расчетных листах за сентябрь даже строчки нет об обязательных стимулирующих выплатах», — поделилась собеседница агентства. По словам преподавателя, премию за 2023 год учителя получили также не в полном объеме. Учитель пояснила, что педагоги школы расписались за одну сумму в протоколах, а получили в два раза меньше. Журналист агентства попросил прокомментировать ситуацию в департаменте образования администрации Нефтеюганска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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