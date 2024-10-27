В Нефтеюганске учителя жалуются на невыплату премий

Учителя из школы №13 Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты. Об этом рассказала URA.RU одна из преподавателей.
«Педагоги за сентябрь не получили часть заработной платы, в среднем по школе — 12 000 рублей. У нас в расчетных листах за сентябрь даже строчки нет об обязательных стимулирующих выплатах», — поделилась собеседница агентства. По словам преподавателя, премию за 2023 год учителя получили также не в полном объеме.
Учитель пояснила, что педагоги школы расписались за одну сумму в протоколах, а получили в два раза меньше. Журналист агентства попросил прокомментировать ситуацию в департаменте образования администрации Нефтеюганска. Ответ ожидается.
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