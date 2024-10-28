Производственный календарь 2025: как отдыхаем в следующем году

В 2025 году россиян ждет 15 дополнительных выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние праздники продлятся до 8 января
Новогодние праздники продлятся до 8 января Фото:

До конца года осталось всего два месяца, а это значит, что пора планировать отдых в 2025 году. Из-за того, что некоторые праздники выпадают на выходные, в правительстве решили перенести их на другие дни. URA.RU рассказывает, как россияне отдыхают в 2025 году.

Когда отдыхаем в 2025 году

Новогодние праздники продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года и по 8 января 2025. Так как 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье — правительство решило перенести эти праздничные дни на 2 мая и 31 декабря.

Майские праздники начнутся в четверг 1 числа и закончатся в воскресенье 4 числа. Затем наступит короткая рабочая неделя — поработать придется три дня, а затем, 8 мая, вновь начнутся праздники до воскресенья.

Затем отдохнуть предстоит уже в июне. Жители России будут отдыхать четыре дня: с 12 по 15 числа. А вот следующего мини-отпуска придется ждать до осени — после шестидневной рабочей недели в ноябре россияне уйдут отдыхать на четыре дня, со 2 по 4 число месяца.

Производственный календарь на 2025 год
Производственный календарь на 2025 год
Фото:

Какие дни в 2025 году будут сокращенными

Четыре дня в следующем году предстоит поработать на час меньше, так как они стоят перед праздниками: в пятницу 7 марта, в среду 30 апреля, в среду 11 июня и в субботу 1 ноября. Напомним, что сокращенный день не касается сотрудников СМИ, медицинских учреждений и общественного транспорта — они заканчивают работу, как и всегда.

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До конца года осталось всего два месяца, а это значит, что пора планировать отдых в 2025 году. Из-за того, что некоторые праздники выпадают на выходные, в правительстве решили перенести их на другие дни. URA.RU рассказывает, как россияне отдыхают в 2025 году. Когда отдыхаем в 2025 году Новогодние праздники продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года и по 8 января 2025. Так как 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье — правительство решило перенести эти праздничные дни на 2 мая и 31 декабря. Майские праздники начнутся в четверг 1 числа и закончатся в воскресенье 4 числа. Затем наступит короткая рабочая неделя — поработать придется три дня, а затем, 8 мая, вновь начнутся праздники до воскресенья. Затем отдохнуть предстоит уже в июне. Жители России будут отдыхать четыре дня: с 12 по 15 числа. А вот следующего мини-отпуска придется ждать до осени — после шестидневной рабочей недели в ноябре россияне уйдут отдыхать на четыре дня, со 2 по 4 число месяца. Какие дни в 2025 году будут сокращенными Четыре дня в следующем году предстоит поработать на час меньше, так как они стоят перед праздниками: в пятницу 7 марта, в среду 30 апреля, в среду 11 июня и в субботу 1 ноября. Напомним, что сокращенный день не касается сотрудников СМИ, медицинских учреждений и общественного транспорта — они заканчивают работу, как и всегда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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