В самой страшной колонии Пермского края скончался насильник и убийца детей

В исправительной колонии «Белый лебедь» (ИК №2) в городе Соликамск Пермского края скончался серийный убийца и насильник детей Роман Бурцев. Маньяк умер от онкологии еще в 2023 году, но известно об этом стало только сейчас.
«В „Белом лебеде“ в Пермском крае скончался серийный маньяк и педофил из Ростовской области, уроженец Каменска-Шахтинского Роман Бурцев. В колонии у него диагностировали онкологию. В декабре 2023 года после продолжительной болезни Бурцев скончался», — пишет ростовское интернет-издание DONDAY.RU.
По информации СМИ, Бурцеву было 52 года, 25 из них он провел в колонии «Белый лебедь». Источник URA.RU в силовых кругах подтвердил информацию о смерти маньяка. «Бурцев действительно умер в прошлом году от онкологии», — пояснил источник.
Бурцев в период с 1993 по 1996 годы изнасиловал и убил шестерых детей в возрасте от 7 до 12 лет. В 1997 году суд приговорил его к смертной казни, которая была заменена на пожизненное лишение свободы. URA.RU рассказывало, что в соликамской колонии «Белый лебедь» содержатся самые опасные преступники: террористы, маньяки, главари ОПГ.
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