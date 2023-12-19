Пермское ГУФСИН опубликовало откровенное интервью с террористом, который сидит в «Белом лебеде»

Узник соликамской колонии «Белый лебедь» раскаялся в совершенном теракте
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Террорист заявил, что раскаивается за совершенное больше 20 лет назад преступление Фото:

ГУФСИН по Пермскому краю опубликовало интервью с Юсуфом Крымшамхаловым, одним из преступников, совершивших теракт в Волгодонске в сентябре 1999 года. Сейчас террорист отбывает наказание в колонии ИК-2 («Белый лебедь», Соликамск). В беседе с силовиками Крымшамхалов вспомнил, как совершил тяжкое преступление и заявил, что искренне раскаивается в случившемся. Интервью с террористом пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю предоставила URA.RU.

«Я привез взрывчатку, перегрузил ее и уехал […]. Знаете, даже находясь на тот момент на свободе, я уже осознавал, что они [мои действия] были неправильными, прикладывал усилия, чтобы другие люди не совершали подобное. Я каждый день тысячу раз прошу у Аллаха за это прощения. Я виновен в этом в любом случае и искренне прошу прощения и человеческого понимания», — заявил в интервью Крымшамхалов.

Узник «Белого лебедя» также вспомнил, что после совершения теракта он, е другой соучастник преступления, Тимур Бочаев, подались в бега. Некоторое время они скрывались на территории Чечни, где находился в составе незаконных вооруженных формирований. В 2002 года Крымшамхалов был задержан при попытке пересечь границу Грузии и Азербайджана. После этого его экстрадировали в Россию. Преступник отметил, что сейчас оперативные сотрудники колонии и полиции «постоянно проводят» с ним «определенную работу», направленную на противодействие терроризму и экстремизму.

Крымшамхалов отбывает пожизненный срок в ИК-2 за взрыв жилого дома в Волгодонске. В результате теракта погибли 19 человек, сотни — пострадали. Также в «Белом лебеде» содержится соучастник кровавого преступления Адам Деккушев.

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ГУФСИН по Пермскому краю опубликовало интервью с Юсуфом Крымшамхаловым, одним из преступников, совершивших теракт в Волгодонске в сентябре 1999 года. Сейчас террорист отбывает наказание в колонии ИК-2 («Белый лебедь», Соликамск). В беседе с силовиками Крымшамхалов вспомнил, как совершил тяжкое преступление и заявил, что искренне раскаивается в случившемся. Интервью с террористом пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю предоставила URA.RU. «Я привез взрывчатку, перегрузил ее и уехал […]. Знаете, даже находясь на тот момент на свободе, я уже осознавал, что они [мои действия] были неправильными, прикладывал усилия, чтобы другие люди не совершали подобное. Я каждый день тысячу раз прошу у Аллаха за это прощения. Я виновен в этом в любом случае и искренне прошу прощения и человеческого понимания», — заявил в интервью Крымшамхалов. Узник «Белого лебедя» также вспомнил, что после совершения теракта он, е другой соучастник преступления, Тимур Бочаев, подались в бега. Некоторое время они скрывались на территории Чечни, где находился в составе незаконных вооруженных формирований. В 2002 года Крымшамхалов был задержан при попытке пересечь границу Грузии и Азербайджана. После этого его экстрадировали в Россию. Преступник отметил, что сейчас оперативные сотрудники колонии и полиции «постоянно проводят» с ним «определенную работу», направленную на противодействие терроризму и экстремизму. Крымшамхалов отбывает пожизненный срок в ИК-2 за взрыв жилого дома в Волгодонске. В результате теракта погибли 19 человек, сотни — пострадали. Также в «Белом лебеде» содержится соучастник кровавого преступления Адам Деккушев.
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