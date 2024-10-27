Бывшие пермский спикер и мэр хотят вернуться во власть

В довыборах в думы Чернушки и Красновишерска примут участие 12 человек

28 октября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Довыборы пройдут 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на довыборах в думы Чернушки и Красновишерска. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, в них примут участие 12 человек. Среди них — бывший глава Чернушки Иван Ратегов и экс-председатель думы Красновишерска Илья Итальев. «Завершилась регистрация кандидатов для участия в отложенном голосовании по выборам депутатов думы Красновишерска по округу №8 и думы Чернушки по округу № 10, которое состоится 1 декабря. В нем примут участие все 12 кандидатов, которые предоставили в избирательные комиссии документы, необходимые для регистрации», — говорится в сообщении. За мандат депутата в Красновишерске будут бороться генеральный директор ООО «Эдем» Анна Дутуева (ЕР), продавец-консультант Алла Катана (СР), художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков и бывший спикер думы Илья Итальев (оба — самовыдвижение). В Чернушке зарегистрировано восемь кандидатов: инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина (СР), завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин (ЕР), главный зоотехник-селекционер ООО «Совхоз Дружный» Наталья Кирова (КПРФ). Также в выборах принимают участие пять самовыдвиженцев: начальник производственно-технического отдела заводоуправления ООО «Чернушкастройкерамика» Ирина Исламова, директор ООО «АМП» Кристина Куланова, предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова, а также бывший глава Чернушки, директор ООО «ЭнергоИнвест» Иван Ратегов. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах спикеров Чернушкинской и Красновишерской дум были сорваны. В Чернушке их сорвал сам председатель местного парламента Андрей Галиханов. В Красновишерске выборы были отложены из-за того, что соперники Ильи Итальева массово сняли свои кандидатуры. Спикером в Красновишерске в итоге избрали ветерана СВО, в Чернушке — предпринимателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на довыборах в думы Чернушки и Красновишерска. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, в них примут участие 12 человек. Среди них — бывший глава Чернушки Иван Ратегов и экс-председатель думы Красновишерска Илья Итальев. «Завершилась регистрация кандидатов для участия в отложенном голосовании по выборам депутатов думы Красновишерска по округу №8 и думы Чернушки по округу № 10, которое состоится 1 декабря. В нем примут участие все 12 кандидатов, которые предоставили в избирательные комиссии документы, необходимые для регистрации», — говорится в сообщении. За мандат депутата в Красновишерске будут бороться генеральный директор ООО «Эдем» Анна Дутуева (ЕР), продавец-консультант Алла Катана (СР), художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков и бывший спикер думы Илья Итальев (оба — самовыдвижение). В Чернушке зарегистрировано восемь кандидатов: инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина (СР), завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин (ЕР), главный зоотехник-селекционер ООО «Совхоз Дружный» Наталья Кирова (КПРФ). Также в выборах принимают участие пять самовыдвиженцев: начальник производственно-технического отдела заводоуправления ООО «Чернушкастройкерамика» Ирина Исламова, директор ООО «АМП» Кристина Куланова, предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова, а также бывший глава Чернушки, директор ООО «ЭнергоИнвест» Иван Ратегов. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах спикеров Чернушкинской и Красновишерской дум были сорваны. В Чернушке их сорвал сам председатель местного парламента Андрей Галиханов. В Красновишерске выборы были отложены из-за того, что соперники Ильи Итальева массово сняли свои кандидатуры. Спикером в Красновишерске в итоге избрали ветерана СВО, в Чернушке — предпринимателя.