Ветеран СВО возглавил думу Красновишерска в Пермском крае

Депутаты Красновишерска избрали себе спикера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красновишерском городском округе Пермского края спикером местной думы избран Михаил Острянский. Он ранее служил в полиции, а также участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». На данный момент он занимает должность директора МКУ «Красновишерское жилищно-коммунальное хозяйство».

«Председателем думы Красновишерского городского округа избран Михаил Острянский. Также он делегирован в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах».

Острянского главным претендентом на пост спикера источники URA.RU называли ранее. Он человек не новый для жителей Красновишерска — в 2004 году был назначен начальником УВД города. В 2012 году принимал участие в выборах главы Красновишерска, но проиграл. С 2012 по 2014 год был сити-менеджером в территории. Позже избран депутатом земского собрания, а потом вернулся в структуры исполнительной власти, заняв пост вице-мэра. В 2022 году Острянский заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и прослужил на СВО три месяца.

Занимавший пост спикера думы в 2019—2024 годах Илья Итальев не смог избраться депутатом в этом году. Выборы в округе, где он баллотировался, были сорваны. Итальев находился в оппозиции администрации Красновишерска. Новые выборы пройдут 1 декабря.