Ветеран СВО возглавил думу Красновишерска в Пермском крае

В Красновишерском городском округе Пермского края спикером местной думы избран Михаил Острянский. Он ранее служил в полиции, а также участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». На данный момент он занимает должность директора МКУ «Красновишерское жилищно-коммунальное хозяйство».
«Председателем думы Красновишерского городского округа избран Михаил Острянский. Также он делегирован в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах».
Острянского главным претендентом на пост спикера источники URA.RU называли ранее. Он человек не новый для жителей Красновишерска — в 2004 году был назначен начальником УВД города. В 2012 году принимал участие в выборах главы Красновишерска, но проиграл. С 2012 по 2014 год был сити-менеджером в территории. Позже избран депутатом земского собрания, а потом вернулся в структуры исполнительной власти, заняв пост вице-мэра. В 2022 году Острянский заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и прослужил на СВО три месяца.
Занимавший пост спикера думы в 2019—2024 годах Илья Итальев не смог избраться депутатом в этом году. Выборы в округе, где он баллотировался, были сорваны. Итальев находился в оппозиции администрации Красновишерска. Новые выборы пройдут 1 декабря.
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В Красновишерском городском округе Пермского края спикером местной думы избран Михаил Острянский. Он ранее служил в полиции, а также участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». На данный момент он занимает должность директора МКУ «Красновишерское жилищно-коммунальное хозяйство». «Председателем думы Красновишерского городского округа избран Михаил Острянский. Также он делегирован в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах». Острянского главным претендентом на пост спикера источники URA.RU называли ранее. Он человек не новый для жителей Красновишерска — в 2004 году был назначен начальником УВД города. В 2012 году принимал участие в выборах главы Красновишерска, но проиграл. С 2012 по 2014 год был сити-менеджером в территории. Позже избран депутатом земского собрания, а потом вернулся в структуры исполнительной власти, заняв пост вице-мэра. В 2022 году Острянский заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и прослужил на СВО три месяца. Занимавший пост спикера думы в 2019—2024 годах Илья Итальев не смог избраться депутатом в этом году. Выборы в округе, где он баллотировался, были сорваны. Итальев находился в оппозиции администрации Красновишерска. Новые выборы пройдут 1 декабря.