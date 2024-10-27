Фельдшер из ХМАО спас пассажира на борту самолета

Фельдшер из Нижневартовска Степан Алексеев помог пассажиру на рейсе Сочи — Самара. Медик оказал помощь мужчине, которому стало плохо во время полета.
«После взлета через 30 минут со слов супруги пассажира ему стало плохо, побледнел, был весь мокрый, затем потерял сознание на несколько секунд. Обратились к бортпроводникам, обратились к пассажирам, я услышав пошел на помощь», — приводят слова Алексеева на сайте окружного депздрава.
Медик осмотрел пассажира, измерил давление, а также следил за его состоянием и помогал, пока мужчине не стало лучше. «Проконтролировал, дал рекомендации если будет плохо, когда прилетим в Самару, вызвать скорую», — добавляет фельдшер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!