27 октября 2024
26 октября 2024

Фельдшер из ХМАО спас пассажира на борту самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовец оказал помощь мужчине, которому стало плохо во время рейса Сочи - Самара
Нижневартовец оказал помощь мужчине, которому стало плохо во время рейса Сочи - Самара Фото:

Фельдшер из Нижневартовска Степан Алексеев помог пассажиру на рейсе Сочи — Самара. Медик оказал помощь мужчине, которому стало плохо во время полета.

«После взлета через 30 минут со слов супруги пассажира ему стало плохо, побледнел, был весь мокрый, затем потерял сознание на несколько секунд. Обратились к бортпроводникам, обратились к пассажирам, я услышав пошел на помощь», — приводят слова Алексеева на сайте окружного депздрава.

Медик осмотрел пассажира, измерил давление, а также следил за его состоянием и помогал, пока мужчине не стало лучше. «Проконтролировал, дал рекомендации если будет плохо, когда прилетим в Самару, вызвать скорую», — добавляет фельдшер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фельдшер из Нижневартовска Степан Алексеев помог пассажиру на рейсе Сочи — Самара. Медик оказал помощь мужчине, которому стало плохо во время полета. «После взлета через 30 минут со слов супруги пассажира ему стало плохо, побледнел, был весь мокрый, затем потерял сознание на несколько секунд. Обратились к бортпроводникам, обратились к пассажирам, я услышав пошел на помощь», — приводят слова Алексеева на сайте окружного депздрава. Медик осмотрел пассажира, измерил давление, а также следил за его состоянием и помогал, пока мужчине не стало лучше. «Проконтролировал, дал рекомендации если будет плохо, когда прилетим в Самару, вызвать скорую», — добавляет фельдшер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...