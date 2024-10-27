27 октября 2024

Свердловчанин напал на женщин-полицейских, проводивших рейд

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Сотрудницы МВД проводили профилактическое мероприятие (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 45-летний мужчина напал на двух сотрудниц полиции, обходивших квартиры пенсионеров с предупреждением о мошенниках. Поводом для потасовки стало недоверие агрессора к правоохранителям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В одной из квартир, в которую постучались полицейские, находился обвиняемый. Он отворил дверь и вступил в диалог с полицейскими, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В дальнейшем мужчина проявил по отношению к стражам порядка агрессию и применил к сотрудницам МВД физическое насилие», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело уже направлено в суд.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина, устроивший скандал, мог его быстро и спокойно урегулировать. «Для этого ему необходимо было позвонить в дежурную часть территориального ОВД по месту жительства и узнать, работают ли данные сотрудницы в полиции», — отметил полковник Горелых.

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В Асбесте (Свердловская область) 45-летний мужчина напал на двух сотрудниц полиции, обходивших квартиры пенсионеров с предупреждением о мошенниках. Поводом для потасовки стало недоверие агрессора к правоохранителям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В одной из квартир, в которую постучались полицейские, находился обвиняемый. Он отворил дверь и вступил в диалог с полицейскими, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В дальнейшем мужчина проявил по отношению к стражам порядка агрессию и применил к сотрудницам МВД физическое насилие», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело уже направлено в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина, устроивший скандал, мог его быстро и спокойно урегулировать. «Для этого ему необходимо было позвонить в дежурную часть территориального ОВД по месту жительства и узнать, работают ли данные сотрудницы в полиции», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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