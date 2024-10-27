Свердловчанин напал на женщин-полицейских, проводивших рейд

28 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Сотрудницы МВД проводили профилактическое мероприятие (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) 45-летний мужчина напал на двух сотрудниц полиции, обходивших квартиры пенсионеров с предупреждением о мошенниках. Поводом для потасовки стало недоверие агрессора к правоохранителям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В одной из квартир, в которую постучались полицейские, находился обвиняемый. Он отворил дверь и вступил в диалог с полицейскими, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В дальнейшем мужчина проявил по отношению к стражам порядка агрессию и применил к сотрудницам МВД физическое насилие», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело уже направлено в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина, устроивший скандал, мог его быстро и спокойно урегулировать. «Для этого ему необходимо было позвонить в дежурную часть территориального ОВД по месту жительства и узнать, работают ли данные сотрудницы в полиции», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Асбесте (Свердловская область) 45-летний мужчина напал на двух сотрудниц полиции, обходивших квартиры пенсионеров с предупреждением о мошенниках. Поводом для потасовки стало недоверие агрессора к правоохранителям. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «В одной из квартир, в которую постучались полицейские, находился обвиняемый. Он отворил дверь и вступил в диалог с полицейскими, которые поинтересовались у него, есть ли в квартире пожилые люди. В дальнейшем мужчина проявил по отношению к стражам порядка агрессию и применил к сотрудницам МВД физическое насилие», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело уже направлено в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина, устроивший скандал, мог его быстро и спокойно урегулировать. «Для этого ему необходимо было позвонить в дежурную часть территориального ОВД по месту жительства и узнать, работают ли данные сотрудницы в полиции», — отметил полковник Горелых.