В интернете расходится фейк о новой выплате для владельцев карт «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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На официальном интернет-портале правовой информации нет сведений о введении новой выплаты для держателей карты «Мир»
На официальном интернет-портале правовой информации нет сведений о введении новой выплаты для держателей карты «Мир» Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространяется слух о том, что все владельцы карты «Мир», чей доход меньше 112 000 тысяч рублей, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 17 500 рублей. Однако эта информация не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

«В.В.Путин утвердил указ о единовременной выплате 17 500 всем чей доход ниже 112 000. В рамках поддержки национальной платежной системы данная выплата доступна держателям карт „Мир“ любого банка», — говорится в распространяемых сообщениях. Однако это ложная информация.

На официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются все официальные документы, такого распоряжения президента РФ Владимира Путина нет. О новой выплате также нет никаких сведений и на официальном сайте Социального фонда России.

Похожие материалы ранее уже распространялись в интернете. Так в технической поддержке портала «Банки.ру» еще в мае 2024 года опровергли сообщение о введении выплаты 17 500 рублей для владельцев карт «Мир».

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В соцсетях распространяется слух о том, что все владельцы карты «Мир», чей доход меньше 112 000 тысяч рублей, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 17 500 рублей. Однако эта информация не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «В.В.Путин утвердил указ о единовременной выплате 17 500 всем чей доход ниже 112 000. В рамках поддержки национальной платежной системы данная выплата доступна держателям карт „Мир“ любого банка», — говорится в распространяемых сообщениях. Однако это ложная информация. На официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются все официальные документы, такого распоряжения президента РФ Владимира Путина нет. О новой выплате также нет никаких сведений и на официальном сайте Социального фонда России. Похожие материалы ранее уже распространялись в интернете. Так в технической поддержке портала «Банки.ру» еще в мае 2024 года опровергли сообщение о введении выплаты 17 500 рублей для владельцев карт «Мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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