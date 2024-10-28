В центре Екатеринбурга перекроют движение ради крестного хода

В Екатеринбурге 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, будет ограничено движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода, который начнется после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, рассказали в пресс-службе мэрии.
«По улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где состоится праздничный молебен», — следует из сообщения. Ради шествия с 11:30 до 12:30 будут перекрыты участки:
- по ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
- по ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;
- по ул. Горького, от Куйбышева до Малышева;
- по ул. Малышева, от Горького до Пушкина;
- по ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина, от Пушкина до Толмачева;
- по ул. Толмачева, от Ленина до Первомайской;
- по ул. Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.
Сотрудники УМВД России будут контролировать обеспечение порядка и безопасность движения транспорта во время мероприятия. Водителям рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.
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