В центре Екатеринбурга перекроют движение ради крестного хода

28 октября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Движение перекроют с 11:30 до 12:30 Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, будет ограничено движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода, который начнется после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, рассказали в пресс-службе мэрии. «По улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где состоится праздничный молебен», — следует из сообщения. Ради шествия с 11:30 до 12:30 будут перекрыты участки: по ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;

по ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

по ул. Горького, от Куйбышева до Малышева;

по ул. Малышева, от Горького до Пушкина;

по ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от Пушкина до Толмачева;

по ул. Толмачева, от Ленина до Первомайской;

по ул. Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови. Сотрудники УМВД России будут контролировать обеспечение порядка и безопасность движения транспорта во время мероприятия. Водителям рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, будет ограничено движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода, который начнется после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, рассказали в пресс-службе мэрии. «По улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где состоится праздничный молебен», — следует из сообщения. Ради шествия с 11:30 до 12:30 будут перекрыты участки: Сотрудники УМВД России будут контролировать обеспечение порядка и безопасность движения транспорта во время мероприятия. Водителям рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.