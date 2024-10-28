В центре Екатеринбурга перекроют движение ради крестного хода

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, гибдд, перекрытие движения, сотрудники дпс, автоинспекция
Движение перекроют с 11:30 до 12:30 Фото:

В Екатеринбурге 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, будет ограничено движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода, который начнется после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, рассказали в пресс-службе мэрии.

«По улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где состоится праздничный молебен», — следует из сообщения. Ради шествия с 11:30 до 12:30 будут перекрыты участки:

  • по ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
  • по ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;
  • по ул. Горького, от Куйбышева до Малышева;
  • по ул. Малышева, от Горького до Пушкина;
  • по ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина, от Пушкина до Толмачева;
  • по ул. Толмачева, от Ленина до Первомайской;
  • по ул. Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.

Сотрудники УМВД России будут контролировать обеспечение порядка и безопасность движения транспорта во время мероприятия. Водителям рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.

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В Екатеринбурге 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, будет ограничено движение транспорта по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода, который начнется после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, рассказали в пресс-службе мэрии. «По улицам уральской столицы пройдет традиционный общегородской крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участники прошествуют к Храму-на-Крови, где состоится праздничный молебен», — следует из сообщения. Ради шествия с 11:30 до 12:30 будут перекрыты участки: Сотрудники УМВД России будут контролировать обеспечение порядка и безопасность движения транспорта во время мероприятия. Водителям рекомендовали заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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