27 октября 2024

Инвесторы решили вложить почти 2,5 млрд рублей в спортивные и туристические объекты в Перми

В Перми за 400 млн рублей построят спорткомплекс с песчаным полем и бассейном
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр пляжных видов спорта появится в Свердловском районе Перми
Центр пляжных видов спорта появится в Свердловском районе Перми Фото:

В Перми инвесторы намерены возвести спорткомплекс с песчаным полем и бассейном. Об этом стало известно по итогам состоявшегося в понедельник, 28 октября, совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы региона. Инвесторы рассказали губернатору о реализации проектов, общая стоимость которых оценивается в 2,4 млрд рублей. Каждому из них присвоен статус «приоритетный».

«Статус „приоритетный“ присвоен четырем проектам, которые инвесторы намерены реализовать в сфере спорта и туризма. Их общая стоимость составит 2,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба губернатора. Дмитрий Махонин подчеркнул, что присвоение указанного статуса позволяет инвесторам получить ряд преференций.

«Если раньше статус „приоритетного“ получали компании, создающие промышленные производства, теперь он присваивается и проектам в сфере туризма, спорта, индустрии развлечений и других отраслей. Компании получают содействие со стороны региональных властей, тем самым создают объекты для качественного отдыха, оздоровления», — объяснил Махонин. Он также добавил, что благодаря этому в регионе появляются новые рабочие места.

Так, на Совете по предпринимательству ООО «УНК-Пермь» заявило о намерении построить в Перми «Центр пляжных видов спорта». Спортивный объект общей площадью до 4 тыс кв метров планируется разместить в районе пересечения улиц Куйбышева и Обвинской. Он будет оборудован песчаным полем для групповых игр и бассейном. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Инвестор обещает построить объект в 2027 году.

На бульваре Гагарина появится многофункциональный спортивный комплекс с футбольным манежем площадью 8 тысяч кв метров. Он также будет оборудован залами фитнеса, аэробики и единоборств. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 522 млн рублей. Еще один инвесптроект — расширение спортивной инфраструктуры на базе спорткомплекса «Спортхолл». Рядом с действующей площадкой инвестор намерен построить многофункциональный спортзал и открытую летнюю площадку. Сумма инвестиций в проект оценивается в 168 млн рублей.

Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» намерены построить акватермальный комплекс на территории одноименного курорта. Площадь комплекса составит 10 тысяч кв метров, а сумма затрат на реализацию инвестпроекта составит порядка 1,5 млрд рублей.

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В Перми инвесторы намерены возвести спорткомплекс с песчаным полем и бассейном. Об этом стало известно по итогам состоявшегося в понедельник, 28 октября, совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы региона. Инвесторы рассказали губернатору о реализации проектов, общая стоимость которых оценивается в 2,4 млрд рублей. Каждому из них присвоен статус «приоритетный». «Статус „приоритетный“ присвоен четырем проектам, которые инвесторы намерены реализовать в сфере спорта и туризма. Их общая стоимость составит 2,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба губернатора. Дмитрий Махонин подчеркнул, что присвоение указанного статуса позволяет инвесторам получить ряд преференций. «Если раньше статус „приоритетного“ получали компании, создающие промышленные производства, теперь он присваивается и проектам в сфере туризма, спорта, индустрии развлечений и других отраслей. Компании получают содействие со стороны региональных властей, тем самым создают объекты для качественного отдыха, оздоровления», — объяснил Махонин. Он также добавил, что благодаря этому в регионе появляются новые рабочие места. Так, на Совете по предпринимательству ООО «УНК-Пермь» заявило о намерении построить в Перми «Центр пляжных видов спорта». Спортивный объект общей площадью до 4 тыс кв метров планируется разместить в районе пересечения улиц Куйбышева и Обвинской. Он будет оборудован песчаным полем для групповых игр и бассейном. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. Инвестор обещает построить объект в 2027 году. На бульваре Гагарина появится многофункциональный спортивный комплекс с футбольным манежем площадью 8 тысяч кв метров. Он также будет оборудован залами фитнеса, аэробики и единоборств. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 522 млн рублей. Еще один инвесптроект — расширение спортивной инфраструктуры на базе спорткомплекса «Спортхолл». Рядом с действующей площадкой инвестор намерен построить многофункциональный спортзал и открытую летнюю площадку. Сумма инвестиций в проект оценивается в 168 млн рублей. Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» намерены построить акватермальный комплекс на территории одноименного курорта. Площадь комплекса составит 10 тысяч кв метров, а сумма затрат на реализацию инвестпроекта составит порядка 1,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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