27 октября 2024

Популярный пермский санаторий решил построить аквапарк

На пермском курорте «Усть-Качка» построят аквапарк
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом аквапарке будет пять горок
В новом аквапарке будет пять горок Фото:

Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» решили построить акватермальный комплекс. Как сообщил на заседании совета по предпринимательству гендиректор ЗАО «Курорт Усть-Качка» Сергей Постников, аквапарк появится в конце 2027 года. Трансляция заседания совета проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов в рамках проекта мы планируем создать современный круглогодичный аквапарк для комфортного и круглогодичного и, в том числе, безопасного семейного отдыха», — заявил он. Площадь комплекса составит 10 тысяч кв.м.

Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательные детские зоны, бассейны с гидромассажем, сауны, комнаты релаксации, зоны отдыха и фудкорт. Инвестиции в проект составят, по словам Постникова, порядка 1,5 млрд рублей.

Совет по предпринимательству присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.

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Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» решили построить акватермальный комплекс. Как сообщил на заседании совета по предпринимательству гендиректор ЗАО «Курорт Усть-Качка» Сергей Постников, аквапарк появится в конце 2027 года. Трансляция заседания совета проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов в рамках проекта мы планируем создать современный круглогодичный аквапарк для комфортного и круглогодичного и, в том числе, безопасного семейного отдыха», — заявил он. Площадь комплекса составит 10 тысяч кв.м. Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательные детские зоны, бассейны с гидромассажем, сауны, комнаты релаксации, зоны отдыха и фудкорт. Инвестиции в проект составят, по словам Постникова, порядка 1,5 млрд рублей. Совет по предпринимательству присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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