Популярный пермский санаторий решил построить аквапарк

Владельцы пермского курорта «Усть-Качка» решили построить акватермальный комплекс. Как сообщил на заседании совета по предпринимательству гендиректор ЗАО «Курорт Усть-Качка» Сергей Постников, аквапарк появится в конце 2027 года. Трансляция заседания совета проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».
«Для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов в рамках проекта мы планируем создать современный круглогодичный аквапарк для комфортного и круглогодичного и, в том числе, безопасного семейного отдыха», — заявил он. Площадь комплекса составит 10 тысяч кв.м.
Аквапарк в «Усть-Качке» будет состоять из пяти горок с бассейнами, развлекательные детские зоны, бассейны с гидромассажем, сауны, комнаты релаксации, зоны отдыха и фудкорт. Инвестиции в проект составят, по словам Постникова, порядка 1,5 млрд рублей.
Совет по предпринимательству присвоил этому проекту статус приоритетного. Власти будут оказывать административное сопровождение. В результате будет создано 25 рабочих мест.
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