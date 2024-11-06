В Екатеринбург ворвалась запрещенная секта

В Екатеринбурге орудует запрещенная секта «Ашрам Шамбалы»

07 ноября 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Родные завербованных обратились к силовикам за помощью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге, по неофициальным данным, активизировались адепты запрещенной и прогремевшей в РФ секты «Ашрам Шамбалы». Члены движения заманивают горожанок на семинары и духовные практики, вытягивают из них деньги, а потом отправляют жить в экологические поселения. Подробности рассказал источник URA.RU, близкий к силовым структурам. «В Екатеринбурге замечали руководителей секты. В частности, видели женщину, которая была в близком окружении [организатора Константина] Руднева еще в 90-е годы, когда был рассвет этого движения. Сейчас по мессенджерам идет рассылка кодекса, правил секты и конкретных установок, которые кажутся безобидными: полюби себя, открой свою женственность и тому подобное. Но все это кончается вымогательством денег и отправкой людей в общины. Кроме того, участники распространяют книги, на которых изображен Руднев», — сказал собеседник агентства. По его словам, лидеры секты якобы занимаются антигосударственной и антисемейной пропагандами. Также, по данным собеседника, женщин принуждают делать эротический массаж за деньги. «Еще людей заставляют увольняться с работ. Я знаю о нескольких девушках, попавших под дурное влияние этого движения. В полиции уже есть заявления от родных», — заключил источник URA.RU. Ответ от управления МВД РФ по Екатеринбургу ожидается. Второй собеседник агентства добавил, что адепты секты могут работать и в других уральских городах — Челябинске и Тюмени. Секта появилась в 1989 году в Новосибирске. Руднев вдохновился книгой про йогу, которую ему подарила мама. Сначала члены движения занимались спортом, а после Руднев стал проводить семинары о самовозвышении и самопознании, а также стал продавать специальную литературу. В 1993-м Руднев открыл первый «ашрам» (с индийского — «обитель мудрецов»). Своим последователям Константин запретил общаться с родными и призвал полностью погрузиться в жизнь общины. Постепенно в секте появилась иерархия, во главе которой стоял Руднев. Он проводил платные семинары, продавал «колокольчики счастья», «магические камни» и открывал новые «ашрамы». Со временем Руднев стал обучать женщин «искусству брачных покоев» и открывал точки эротического массажа. Силовики взялись за секту в 1999-м, проведя обыски в одной из квартир, где жил Руднев и его жрицы. Тогда Константин бросился в бега и более десяти лет прятался от полиции. Его задержали в 2010-м и обвинили в создании секты, изнасиловании, незаконном хранении и сбыте наркотиков. Через три года Руднева приговорили к 11 годам колонии, однако его секта продолжала жить — адепты собирали деньги для своего лидера. Осенью 2021-го Руднев вышел на свободу. Где он находится сейчас, неизвестно (по данным СМИ, он может быть в Казахстане). Константин Руднев в суде в 2011 году Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге, по неофициальным данным, активизировались адепты запрещенной и прогремевшей в РФ секты «Ашрам Шамбалы». Члены движения заманивают горожанок на семинары и духовные практики, вытягивают из них деньги, а потом отправляют жить в экологические поселения. Подробности рассказал источник URA.RU, близкий к силовым структурам. «В Екатеринбурге замечали руководителей секты. В частности, видели женщину, которая была в близком окружении [организатора Константина] Руднева еще в 90-е годы, когда был рассвет этого движения. Сейчас по мессенджерам идет рассылка кодекса, правил секты и конкретных установок, которые кажутся безобидными: полюби себя, открой свою женственность и тому подобное. Но все это кончается вымогательством денег и отправкой людей в общины. Кроме того, участники распространяют книги, на которых изображен Руднев», — сказал собеседник агентства. По его словам, лидеры секты якобы занимаются антигосударственной и антисемейной пропагандами. Также, по данным собеседника, женщин принуждают делать эротический массаж за деньги. «Еще людей заставляют увольняться с работ. Я знаю о нескольких девушках, попавших под дурное влияние этого движения. В полиции уже есть заявления от родных», — заключил источник URA.RU. Ответ от управления МВД РФ по Екатеринбургу ожидается. Второй собеседник агентства добавил, что адепты секты могут работать и в других уральских городах — Челябинске и Тюмени. Секта появилась в 1989 году в Новосибирске. Руднев вдохновился книгой про йогу, которую ему подарила мама. Сначала члены движения занимались спортом, а после Руднев стал проводить семинары о самовозвышении и самопознании, а также стал продавать специальную литературу. В 1993-м Руднев открыл первый «ашрам» (с индийского — «обитель мудрецов»). Своим последователям Константин запретил общаться с родными и призвал полностью погрузиться в жизнь общины. Постепенно в секте появилась иерархия, во главе которой стоял Руднев. Он проводил платные семинары, продавал «колокольчики счастья», «магические камни» и открывал новые «ашрамы». Со временем Руднев стал обучать женщин «искусству брачных покоев» и открывал точки эротического массажа. Силовики взялись за секту в 1999-м, проведя обыски в одной из квартир, где жил Руднев и его жрицы. Тогда Константин бросился в бега и более десяти лет прятался от полиции. Его задержали в 2010-м и обвинили в создании секты, изнасиловании, незаконном хранении и сбыте наркотиков. Через три года Руднева приговорили к 11 годам колонии, однако его секта продолжала жить — адепты собирали деньги для своего лидера. Осенью 2021-го Руднев вышел на свободу. Где он находится сейчас, неизвестно (по данным СМИ, он может быть в Казахстане).