Аварийное отключение электричества произошло в ряде кварталов Челябинска

Жители Паркового и Паркового Премиум в Челябинске вечером 28 октября остались без света
Часть кварталов на северо-западе Челябинска осталась без электричества. Соответственно, помимо света некоторые дома остались и без водоснабжения.
«Читатели сообщили об отключениях в 56-м микрорайоне Паркового и ЖК „Парковый Премиум“. Произошло частичное отключение электричества по ул. Клайна, Александра Шмакова, Мусы Джалиля, Бейвеля», — сообщают издание «74.ру» и горожане.
Предварительная причина — авария на электросетях. Сроки ее ликвидации пока не определены, специалисты работают над устранением неисправности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!