Аварийное отключение электричества произошло в ряде кварталов Челябинска

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Жители Паркового и Паркового Премиум в Челябинске вечером 28 октября остались без света Фото:

Часть кварталов на северо-западе Челябинска осталась без электричества. Соответственно, помимо света некоторые дома остались и без водоснабжения.

«Читатели сообщили об отключениях в 56-м микрорайоне Паркового и ЖК „Парковый Премиум“. Произошло частичное отключение электричества по ул. Клайна, Александра Шмакова, Мусы Джалиля, Бейвеля», — сообщают издание «74.ру» и горожане.

Предварительная причина — авария на электросетях. Сроки ее ликвидации пока не определены, специалисты работают над устранением неисправности.

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Часть кварталов на северо-западе Челябинска осталась без электричества. Соответственно, помимо света некоторые дома остались и без водоснабжения. «Читатели сообщили об отключениях в 56-м микрорайоне Паркового и ЖК „Парковый Премиум“. Произошло частичное отключение электричества по ул. Клайна, Александра Шмакова, Мусы Джалиля, Бейвеля», — сообщают издание «74.ру» и горожане. Предварительная причина — авария на электросетях. Сроки ее ликвидации пока не определены, специалисты работают над устранением неисправности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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