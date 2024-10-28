Насиловал детей на кладбище: чем известен сгоревший от рака «Каменский Чикатило»

28 октября в колонии «Белый лебедь» скончался «Каменский Чикатило» Роман Бурцев. В девяностых годах он изнасиловал и убил пятерых девочек. URA.RU рассказывает историю маньяка, злодеяния которого в свое время всклолыхнули всю Ростовскую область.
Первое нападение на ребенка
В детстве Роман Бурцев был робким и застенчивым ребенком. Впервые он попал в милицию в 13 лет. Бурцев напал на девочку возле школы, затащил ее в подвал и попытался раздеть. На крики ребенка быстро сбежались взрослые и схватили подростка. Тогда Романа Бурцева поставили на учет в милицию.
После этого случая Роман Бурцев старался не привлекать к себе внимания. Он закончил школу, отслужил в армии, отучился в ПТУ и принялся работать электросварщиком в цеху.
Главной проблемой 22-летнего Бурцева стали проблемы с женщинами. Будущий маньяк хотел связать жизнь только с девственницей, и опыт ровесниц разочаровывал его. Когда у Бурцева не вышло найти себе невесту, он решил переключиться на детей.
Первое убийство Романа Бурцева
Первое убийство Роман Бурцев совершил в сентябре 1993 года. Своих жертв он подкараулил на свалке — 12-летний мальчик Женя и семилетняя девочка Олеся гуляли там без присмотра. Убедившись, что вокруг нет ни души, маньяк схватил металлический прут и направился к детям.
Первым Бурцев решил убить брата, чтобы он не мешал, когда маньяк доберется до девочки. Маньяк заманил Женю в яму, откуда ребенок не мог быстро выбраться. Мальчик погиб после трех ударов прутом по голове. Напуганную первоклассницу Роман Бурцев схватил и изнасиловал на месте, а затем задушил. Тела детей маньяк завалил мусором, после чего отправился домой.
Следующие жертвы Романа Бурцева
После первого изнасилования ребенка маньяк отсиживался год, а затем снова вышел на охоту. На этот раз ему попалась 12-летняя Марина, которая повсюду искала потерявшегося кота. Роман Бурцев предложил помочь школьнице.
Вместе с девочкой он сел на свой мотоцикл. Марина думала, что они поедут искать котенка, но вместо этого маньяк завез ее на пустырь. Вдали от всех Бурцев изнасиловал девочку, а затем убил и спрятал тело.
После второго убийства маньяк вошел во вкус. Через год он вновь напал на ребенка — на этот раз ему попалась девятилетняя Анна. Маньяк силой отвез девочку на берег реки, где никто не мог услышать ее крики.
В 1996 году Роман Бурцев расправился еще с двумя девочками. Девятилетнюю Ирину маньяк вывез на кладбище, где изнасиловал и задушил. Всего через пятнадцать дней после этого он напал на еще одного ребенка — двенадцатилетняя Наташа пыталась сопротивляться, но маньяк утащил ее в лесополосу, где повторил все то же, через что прошли предыдущие жертвы.
До этого случая все тела Роману Бурцеву удавалось спрятать так, что за несколько лет ни одного ребенка так и не нашли. Но на последней жертве маньяк допустил ошибку, которая помогла следствию остановить злодеяния.
Как силовики вышли на Романа Бурцева
Все эти годы милиция не могла понять, куда пропадают дети. Роман Бурцев не оставлял никаких следов преступлений. Маньяку также удавалось все это время избегать свидетелей.
Поймать убийцу удалось после расправы над 12-летней Наташей. Чтобы закопать труп ребенка, Бурцев попросил у жившей неподалеку бабушки лопату, а затем выкинул инструмент. На этот раз тело нашли уже на следующий день.
Милиция опросила ближайших жителей — и бабушка вспомнила лицо подозрительного низкорослого парня. Подняв старые архивы, милиция нашла упоминание о Бурцеве и его попытке раздеть маленькую девочку в подвале школы.
На момент убийства последней жертвы 25-летний Бурцев успел завести семью и ребенка. Знакомые рассказывали, что он очень любил нянчиться со своей малышкой. Начальник Романа признавался милиции, что Бурцев был замкнутый, не дружил ни с кем из цеха и ходил на работе сам себе на уме.
Задержанный маньяк первое время все отрицал, но сломался под давлением силовиков. Одну за другой Роман Бурцев показывал следователям могилы убитых им детей. Он признавался, что его влекло к девочкам всю его жизнь. Но в то же время он боялся женщин, что в итоге выливалось в насилие.
В СМИ Бурцева быстро окрестили «Каменским Чикатило». В 1997 году суд приговорил маньяка к смертной казни. Но вскоре в этом же году в силу вступил мораторий, и Бурцева отправили на пожизненное заключение. До конца своих дней он отбывал наказание в колонии «Белый лебедь», пока не скончался от онкологии.
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