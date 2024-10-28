Решившего сделать маникюр дальнобойщика задержали в Новосибирске

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Дальнобойщик оскорблял мастера маникюра
Дальнобойщик оскорблял мастера маникюра Фото:

Устроившего скандал в салоне красоты дальнобойщика арестовали в Новосибирске. Он пришел сделать себе маникюр. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

«Мужчина, пришедший в салон красоты на маникюр, начал оскорблять мастера и владелицу салона, вставшую на защиту работника. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции „Кировский“, — рассказала „Гвардия“ в социальной сети „ВКонтакте“.

На текущий момент нарушитель находится в полицейском участке. Полиция начала расследование инцидента. В правоохранительных органах заявили, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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Устроившего скандал в салоне красоты дальнобойщика арестовали в Новосибирске. Он пришел сделать себе маникюр. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». «Мужчина, пришедший в салон красоты на маникюр, начал оскорблять мастера и владелицу салона, вставшую на защиту работника. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции „Кировский“, — рассказала „Гвардия“ в социальной сети „ВКонтакте“. На текущий момент нарушитель находится в полицейском участке. Полиция начала расследование инцидента. В правоохранительных органах заявили, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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