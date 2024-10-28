Пермское управление Следкома раскрыло детали убийства подростком собственной матери

Пермский подросток, зарезавший мать, пытался расправиться с братом
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток убил свою мать, которая заступилась за его брата
Подросток убил свою мать, которая заступилась за его брата Фото:

Подросток в поселке (Ергач Пермского края), зарезавший собственную мать, пытался расправиться с родным братом. Женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Прикамью.

«Несовершеннолетний, находясь в квартире по месту жительства в населенном пункте Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать. После этого подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в пермском управлении Следкома РФ.

Преступление было совершено утром 27 октября. Сейчас несовершеннолетний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). В ближайшее время подростку предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о водворении его в СИЗО. Ранее СМИ сообщали, что преступление совершил старший из братьев.

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Подросток в поселке (Ергач Пермского края), зарезавший собственную мать, пытался расправиться с родным братом. Женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Прикамью. «Несовершеннолетний, находясь в квартире по месту жительства в населенном пункте Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать. После этого подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в пермском управлении Следкома РФ. Преступление было совершено утром 27 октября. Сейчас несовершеннолетний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). В ближайшее время подростку предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о водворении его в СИЗО. Ранее СМИ сообщали, что преступление совершил старший из братьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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