Пермское управление Следкома раскрыло детали убийства подростком собственной матери

Подросток в поселке (Ергач Пермского края), зарезавший собственную мать, пытался расправиться с родным братом. Женщина заступилась за сына, тогда агрессивный юноша нанес удар ей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по Прикамью.
«Несовершеннолетний, находясь в квартире по месту жительства в населенном пункте Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать. После этого подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в пермском управлении Следкома РФ.
Преступление было совершено утром 27 октября. Сейчас несовершеннолетний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). В ближайшее время подростку предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о водворении его в СИЗО. Ранее СМИ сообщали, что преступление совершил старший из братьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!