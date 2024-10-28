28 октября 2024

Зеленский заявил о несправедливом отношении к его просьбам по поводу НАТО

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Зеленский считает, что его просьбы неправильно понимают на Западе
Зеленский считает, что его просьбы неправильно понимают на Западе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные государства не понимают просьб Киева о приглашении в НАТО и путают это с фактическим членством в альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и сделал вывод, что партнеры страны пытаются найти способ отказать лидеру на его просьбы.

«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать „нет“, — высказался Зеленский в ходе четвертого саммита Украина — Северная Европа. Слова президента процитировала его пресс-служба на официальном сайте.

Ранее Зеленский заявил о создании плана «Б» для Украины. По его словам, Киев должен готовиться к стратегии, предусматривающей будущее для страны без поддержки союзников.

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Западные государства не понимают просьб Киева о приглашении в НАТО и путают это с фактическим членством в альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и сделал вывод, что партнеры страны пытаются найти способ отказать лидеру на его просьбы. «Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать „нет“, — высказался Зеленский в ходе четвертого саммита Украина — Северная Европа. Слова президента процитировала его пресс-служба на официальном сайте. Ранее Зеленский заявил о создании плана «Б» для Украины. По его словам, Киев должен готовиться к стратегии, предусматривающей будущее для страны без поддержки союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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