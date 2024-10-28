Зеленский заявил о несправедливом отношении к его просьбам по поводу НАТО

Западные государства не понимают просьб Киева о приглашении в НАТО и путают это с фактическим членством в альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и сделал вывод, что партнеры страны пытаются найти способ отказать лидеру на его просьбы.
«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать „нет“, — высказался Зеленский в ходе четвертого саммита Украина — Северная Европа. Слова президента процитировала его пресс-служба на официальном сайте.
Ранее Зеленский заявил о создании плана «Б» для Украины. По его словам, Киев должен готовиться к стратегии, предусматривающей будущее для страны без поддержки союзников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.