Российские войска продвинулись на 478 квадратных километров в октябре в зоне спецоперации, установив рекорд с 2022 года. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
«Россия продвинулась на 478 квадратных км в Украину в октябре, что является рекордом с 2022 года», — передает агентство. За последний месяц российские войска осуществили значительные территориальные приобретения, превысив свои же результаты за август и сентябрь этого года, когда под контролем находились 477 и 459 квадратных километров соответственно. В материале сказано, что к 27 октября российские войска значительнее продвинулись на разных направлениях фронта, чем в предыдущие месяцы этого года. Особенно это касается покровского направления, где ВС РФ освободили несколько населенных пунктов за последний месяц.
С начала военных действий российская армия расширила зону своего контроля на территории Украины до 67 192 квадратных километров. В том числе, этому поспособствовало расширение на севере фронта, в районе Купянска.
Сейчас ожесточенные бои продолжаются на донецком направлении в районе Курахово, где ВС РФ предпринимают шаги по окружению ВСУ. Ранее российская армия освободила Селидово, что в свою очередь привело к смещению линии боевых действий в сторону Покровска и Курахово, передает «Ридус». По словам военного эксперта Андрея Марочко, взятие Покровска откроет российским солдатам путь для взятия под контроль Запорожской и Херсонской областей, тогда до западных границ ДНР останется совсем немного, передает «Национальная служба новостей».
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