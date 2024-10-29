Судно со взрывоопасным грузом из России пришвартовалось в Британском порту

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Судно перевозит нитрат аммония (архивное фото)
Судно перевозит нитрат аммония (архивное фото) Фото:

Поврежденное по пути из России в Африку судно MV Ruby, на борту которого находится груз взрывоопасной селитры (нитрата аммония), остановилось в порту на востоке Англии. Об этом сообщает Sky News.

«Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк», — сообщил Sky News. Портал уточняет, что ранее судно стояло на якоре в Европейской экономической зоне. Директор порта Грейт-Ярмута рассказал, что сейчас груз транспортируют на другое судно. Сотрудники порта проследят за тем, чтобы разгрузка прошла по всем правилам. 

СМИ сообщает, что судно, севшее на мель и получившее повреждения в Мурманской области, не пускают в порты ЕС и Великобритании для ремонта. Специалисты боятся детонации перевозимого груза — аммиачной селитры, которая используется в производстве удобрений.  Отмечается, что само судно «не принадлежит России и не идет под российским флагом», не нарушая международное право и санкции. 

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Поврежденное по пути из России в Африку судно MV Ruby, на борту которого находится груз взрывоопасной селитры (нитрата аммония), остановилось в порту на востоке Англии. Об этом сообщает Sky News. «Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк», — сообщил Sky News. Портал уточняет, что ранее судно стояло на якоре в Европейской экономической зоне. Директор порта Грейт-Ярмута рассказал, что сейчас груз транспортируют на другое судно. Сотрудники порта проследят за тем, чтобы разгрузка прошла по всем правилам.  СМИ сообщает, что судно, севшее на мель и получившее повреждения в Мурманской области, не пускают в порты ЕС и Великобритании для ремонта. Специалисты боятся детонации перевозимого груза — аммиачной селитры, которая используется в производстве удобрений.  Отмечается, что само судно «не принадлежит России и не идет под российским флагом», не нарушая международное право и санкции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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