Судно со взрывоопасным грузом из России пришвартовалось в Британском порту

Поврежденное по пути из России в Африку судно MV Ruby, на борту которого находится груз взрывоопасной селитры (нитрата аммония), остановилось в порту на востоке Англии. Об этом сообщает Sky News.
«Поврежденное судно с тысячами тонн потенциально взрывоопасного удобрения пришвартовалось в порту графства Норфолк», — сообщил Sky News. Портал уточняет, что ранее судно стояло на якоре в Европейской экономической зоне. Директор порта Грейт-Ярмута рассказал, что сейчас груз транспортируют на другое судно. Сотрудники порта проследят за тем, чтобы разгрузка прошла по всем правилам.
СМИ сообщает, что судно, севшее на мель и получившее повреждения в Мурманской области, не пускают в порты ЕС и Великобритании для ремонта. Специалисты боятся детонации перевозимого груза — аммиачной селитры, которая используется в производстве удобрений. Отмечается, что само судно «не принадлежит России и не идет под российским флагом», не нарушая международное право и санкции.
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