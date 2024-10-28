28 октября 2024

Десятки иностранных студентов получили незаконную «прописку» в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники отдавали в МФЦ паспорта иностранцев, где тех ставили на учет
Мошенники отдавали в МФЦ паспорта иностранцев, где тех ставили на учет Фото:

Двое жителей Краснокамска Пермского края незаконно зарегистрировали у себя иностранных студентов. По документам, в доме братьев вместились 158 граждан Туркменистана, рассказали в полиции. От молодых людей за фальшивую «прописку» мошенники получили 545 тысяч рублей.

«Двое братьев, проживающих в Краснокамске, незаконно поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по улице Фрунзе. Все иностранцы прибыли из Республики Туркменистан для обучения в высшем учебном заведении Перми», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении братьев возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Материалы расследования направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым — лишение свободы на срок до трех лет.

По данным председателя совета ректоров Пермского края Константина Егорова, в Перми больше всего иностранных студентов из Индии. Студенты из Туркменистана занимают второе место — их в Прикамье 1234, говорил Егоров в интервью РБК в июне 2024 года.

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Двое жителей Краснокамска Пермского края незаконно зарегистрировали у себя иностранных студентов. По документам, в доме братьев вместились 158 граждан Туркменистана, рассказали в полиции. От молодых людей за фальшивую «прописку» мошенники получили 545 тысяч рублей. «Двое братьев, проживающих в Краснокамске, незаконно поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по улице Фрунзе. Все иностранцы прибыли из Республики Туркменистан для обучения в высшем учебном заведении Перми», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В отношении братьев возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Материалы расследования направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым — лишение свободы на срок до трех лет. По данным председателя совета ректоров Пермского края Константина Егорова, в Перми больше всего иностранных студентов из Индии. Студенты из Туркменистана занимают второе место — их в Прикамье 1234, говорил Егоров в интервью РБК в июне 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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