Власти Тюмени определили компанию, которая проведет КРТ в районе Дома Обороны

В Тюмени в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, Щербакова комплексное развитие территории (КРТ) проведет компания ООО «М-СТРОЙ». Как указано в протоколе о проведении аукциона, который имеется в распоряжении URA.RU, застройщик предложил более пяти миллионов рублей за право проведения реновации.
«Признать победителем аукциона: ООО „М-СТРОЙ“. Предложенная цена предмета аукциона — 5,05 миллионов рублей. Предмет аукциона: право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что КРТ в указанном районе проведут в течение пяти лет. В рамках работ планируется снести три дома. Здесь разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!