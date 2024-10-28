28 октября 2024

Власти Тюмени определили компанию, которая проведет КРТ в районе Дома Обороны

В Тюмени в районе Дома Обороны проведут КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках КРТ снесут три жилых дома
В рамках КРТ снесут три жилых дома Фото:

В Тюмени в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, Щербакова комплексное развитие территории (КРТ) проведет компания ООО «М-СТРОЙ». Как указано в протоколе о проведении аукциона, который имеется в распоряжении URA.RU, застройщик предложил более пяти миллионов рублей за право проведения реновации.

«Признать победителем аукциона: ООО „М-СТРОЙ“. Предложенная цена предмета аукциона — 5,05 миллионов рублей. Предмет аукциона: право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что КРТ в указанном районе проведут в течение пяти лет. В рамках работ планируется снести три дома. Здесь разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, Щербакова комплексное развитие территории (КРТ) проведет компания ООО «М-СТРОЙ». Как указано в протоколе о проведении аукциона, который имеется в распоряжении URA.RU, застройщик предложил более пяти миллионов рублей за право проведения реновации. «Признать победителем аукциона: ООО „М-СТРОЙ“. Предложенная цена предмета аукциона — 5,05 миллионов рублей. Предмет аукциона: право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что КРТ в указанном районе проведут в течение пяти лет. В рамках работ планируется снести три дома. Здесь разрешается строить жилые многоэтажки, объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...