Мигрант-нелегал изнасиловал в Екатеринбурге ребенка

В Екатеринбурге задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в сексуальном насилии над шестилетней девочкой. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник.
«В отдел полиции обратилась мать ребенка и заявила, что 37-летний сосед развращал ее дочь. Мужчина был задержан. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Сам иностранец в преступлении не признается», — уточнил источник.
Сейчас он помещен в изолятор. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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