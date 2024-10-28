28 октября 2024

Мигрант-нелегал изнасиловал в Екатеринбурге ребенка

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, насилие, детское насилие, педофилия, кукла, педофил, игрушка, насилие над детьми
Мужчина был соседом девочки, которую, по утверждению матери, развратил Фото:

В Екатеринбурге задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в сексуальном насилии над шестилетней девочкой. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник.

«В отдел полиции обратилась мать ребенка и заявила, что 37-летний сосед развращал ее дочь. Мужчина был задержан. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Сам иностранец в преступлении не признается», — уточнил источник.

Сейчас он помещен в изолятор. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.

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В Екатеринбурге задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в сексуальном насилии над шестилетней девочкой. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник. «В отдел полиции обратилась мать ребенка и заявила, что 37-летний сосед развращал ее дочь. Мужчина был задержан. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Сам иностранец в преступлении не признается», — уточнил источник. Сейчас он помещен в изолятор. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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