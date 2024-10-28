Происшествия Мигрант-нелегал изнасиловал в Екатеринбурге ребенка 29 октября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + Мужчина был соседом девочки, которую, по утверждению матери, развратил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в сексуальном насилии над шестилетней девочкой. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник. «В отдел полиции обратилась мать ребенка и заявила, что 37-летний сосед развращал ее дочь. Мужчина был задержан. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Сам иностранец в преступлении не признается», — уточнил источник.



Сейчас он помещен в изолятор. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в сексуальном насилии над шестилетней девочкой. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник. «В отдел полиции обратилась мать ребенка и заявила, что 37-летний сосед развращал ее дочь. Мужчина был задержан. Оказалось, что на территории России он находится незаконно. Сам иностранец в преступлении не признается», — уточнил источник. Сейчас он помещен в изолятор. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям