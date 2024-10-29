У екатеринбургского полицейского домушник украл деньги и золото

29 октября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Домушника, обобравшего полицейского, ищут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге у руководителя одного из подразделений горотдела полиции неизвестные украли крупную сумму денег и золотые изделия. Об этом URA.RU рассказал источник. «Неизвестный проник в частный дом полицейского на улице Ляпустина. Дверь частного дома, как на грех, была не заперта на ключ. Там воришка нашел сбережения — 60 тысяч рублей и золотые кольца, браслеты, серьги и брошь. Общая сумма ущерба 160 тысяч», — сказал собеседник агентства. Коллеги пострадавшего установили, что воришка сначала пробрался на соседский участок, сломал забор между домами и проник в жилище полицейского. Оно как раз оказалось незапертым. Сейчас по факту кражи проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у руководителя одного из подразделений горотдела полиции неизвестные украли крупную сумму денег и золотые изделия. Об этом URA.RU рассказал источник. «Неизвестный проник в частный дом полицейского на улице Ляпустина. Дверь частного дома, как на грех, была не заперта на ключ. Там воришка нашел сбережения — 60 тысяч рублей и золотые кольца, браслеты, серьги и брошь. Общая сумма ущерба 160 тысяч», — сказал собеседник агентства. Коллеги пострадавшего установили, что воришка сначала пробрался на соседский участок, сломал забор между домами и проник в жилище полицейского. Оно как раз оказалось незапертым. Сейчас по факту кражи проводится проверка.