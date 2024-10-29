У екатеринбургского полицейского домушник украл деньги и золото

В Екатеринбурге у руководителя одного из подразделений горотдела полиции неизвестные украли крупную сумму денег и золотые изделия. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Неизвестный проник в частный дом полицейского на улице Ляпустина. Дверь частного дома, как на грех, была не заперта на ключ. Там воришка нашел сбережения — 60 тысяч рублей и золотые кольца, браслеты, серьги и брошь. Общая сумма ущерба 160 тысяч», — сказал собеседник агентства.
Коллеги пострадавшего установили, что воришка сначала пробрался на соседский участок, сломал забор между домами и проник в жилище полицейского. Оно как раз оказалось незапертым. Сейчас по факту кражи проводится проверка.
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