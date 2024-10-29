У екатеринбургского полицейского домушник украл деньги и золото

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Автомобильная парковка. Курган, полиция, сотрудники полиции, заперщающий знак
Домушника, обобравшего полицейского, ищут Фото:

В Екатеринбурге у руководителя одного из подразделений горотдела полиции неизвестные украли крупную сумму денег и золотые изделия. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Неизвестный проник в частный дом полицейского на улице Ляпустина. Дверь частного дома, как на грех, была не заперта на ключ. Там воришка нашел сбережения — 60 тысяч рублей и золотые кольца, браслеты, серьги и брошь. Общая сумма ущерба 160 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Коллеги пострадавшего установили, что воришка сначала пробрался на соседский участок, сломал забор между домами и проник в жилище полицейского. Оно как раз оказалось незапертым. Сейчас по факту кражи проводится проверка.

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В Екатеринбурге у руководителя одного из подразделений горотдела полиции неизвестные украли крупную сумму денег и золотые изделия. Об этом URA.RU рассказал источник. «Неизвестный проник в частный дом полицейского на улице Ляпустина. Дверь частного дома, как на грех, была не заперта на ключ. Там воришка нашел сбережения — 60 тысяч рублей и золотые кольца, браслеты, серьги и брошь. Общая сумма ущерба 160 тысяч», — сказал собеседник агентства. Коллеги пострадавшего установили, что воришка сначала пробрался на соседский участок, сломал забор между домами и проник в жилище полицейского. Оно как раз оказалось незапертым. Сейчас по факту кражи проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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