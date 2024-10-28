В Екатеринбурге ищут беременную девушку, сбежавшую из дома в тапочках

В Екатеринбурге ищут беременную 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой в одних тапках. Она села в неизвестную машину и скрылась, об этом рассказал источник URA.RU.
«Девушка — гражданка Казахстана, в России находится законно. 26 октября после ссоры с матерью выбежала из дома на улице Новосибирская и села в белую тонированную машину. На ней были синие штаны, фиолетовая толстовка и желтые резиновые тапочки. У беглянки беременность два месяца», — уточнил собеседник агентства.
Мать девушки не успела заметить марку и номер автомобиля, который увез ее дочь. Эта машина и раньше подвозила девушку до дома, что не понравилось родительнице. Именно из-за загадочного авто и вспыхнул конфликт. Позже сбежавшая отправила своему сожителю смс, в котором просила не волноваться за нее. Тем не менее родные обратились в полицию, сейчас беременную ищут.
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