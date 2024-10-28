28 октября 2024

В Екатеринбурге ищут беременную девушку, сбежавшую из дома в тапочках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, женщина, беременная, беременность
Девушка поссорилась с мамой и скрылась на неизвестном авто (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ищут беременную 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой в одних тапках. Она села в неизвестную машину и скрылась, об этом рассказал источник URA.RU.

«Девушка — гражданка Казахстана, в России находится законно. 26 октября после ссоры с матерью выбежала из дома на улице Новосибирская и села в белую тонированную машину. На ней были синие штаны, фиолетовая толстовка и желтые резиновые тапочки. У беглянки беременность два месяца», — уточнил собеседник агентства.

Мать девушки не успела заметить марку и номер автомобиля, который увез ее дочь. Эта машина и раньше подвозила девушку до дома, что не понравилось родительнице. Именно из-за загадочного авто и вспыхнул конфликт. Позже сбежавшая отправила своему сожителю смс, в котором просила не волноваться за нее. Тем не менее родные обратились в полицию, сейчас беременную ищут.

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В Екатеринбурге ищут беременную 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой в одних тапках. Она села в неизвестную машину и скрылась, об этом рассказал источник URA.RU. «Девушка — гражданка Казахстана, в России находится законно. 26 октября после ссоры с матерью выбежала из дома на улице Новосибирская и села в белую тонированную машину. На ней были синие штаны, фиолетовая толстовка и желтые резиновые тапочки. У беглянки беременность два месяца», — уточнил собеседник агентства. Мать девушки не успела заметить марку и номер автомобиля, который увез ее дочь. Эта машина и раньше подвозила девушку до дома, что не понравилось родительнице. Именно из-за загадочного авто и вспыхнул конфликт. Позже сбежавшая отправила своему сожителю смс, в котором просила не волноваться за нее. Тем не менее родные обратились в полицию, сейчас беременную ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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