В Екатеринбурге ищут беременную девушку, сбежавшую из дома в тапочках

29 октября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Девушка поссорилась с мамой и скрылась на неизвестном авто (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ищут беременную 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой в одних тапках. Она села в неизвестную машину и скрылась, об этом рассказал источник URA.RU. «Девушка — гражданка Казахстана, в России находится законно. 26 октября после ссоры с матерью выбежала из дома на улице Новосибирская и села в белую тонированную машину. На ней были синие штаны, фиолетовая толстовка и желтые резиновые тапочки. У беглянки беременность два месяца», — уточнил собеседник агентства. Мать девушки не успела заметить марку и номер автомобиля, который увез ее дочь. Эта машина и раньше подвозила девушку до дома, что не понравилось родительнице. Именно из-за загадочного авто и вспыхнул конфликт. Позже сбежавшая отправила своему сожителю смс, в котором просила не волноваться за нее. Тем не менее родные обратились в полицию, сейчас беременную ищут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ищут беременную 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой в одних тапках. Она села в неизвестную машину и скрылась, об этом рассказал источник URA.RU. «Девушка — гражданка Казахстана, в России находится законно. 26 октября после ссоры с матерью выбежала из дома на улице Новосибирская и села в белую тонированную машину. На ней были синие штаны, фиолетовая толстовка и желтые резиновые тапочки. У беглянки беременность два месяца», — уточнил собеседник агентства. Мать девушки не успела заметить марку и номер автомобиля, который увез ее дочь. Эта машина и раньше подвозила девушку до дома, что не понравилось родительнице. Именно из-за загадочного авто и вспыхнул конфликт. Позже сбежавшая отправила своему сожителю смс, в котором просила не волноваться за нее. Тем не менее родные обратились в полицию, сейчас беременную ищут.