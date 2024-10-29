Московский IT-специалист получил 13 лет тюрьмы за связи с США

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IT-специалист собирался передать секретные данные США
IT-специалист собирался передать секретные данные США Фото:

IT-специалист из Москвы получил 13,5 лет колонии за государственную измену. Известно, что россиянин, имеющий двойное гражданство, собирался передать важные данные представителю американской разведки, установив контакт с ЦРУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ. 

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича. <...> Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ», — следует из сообщения. Его цитирует РИА Новости. 

Россиянина задержали сотрудники ФСБ в октябре 2022 года, когда он пытался передать собранные секретные материалы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил Дадобоева к 13,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленнику придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. 

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IT-специалист из Москвы получил 13,5 лет колонии за государственную измену. Известно, что россиянин, имеющий двойное гражданство, собирался передать важные данные представителю американской разведки, установив контакт с ЦРУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.  «Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича. <...> Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ», — следует из сообщения. Его цитирует РИА Новости.  Россиянина задержали сотрудники ФСБ в октябре 2022 года, когда он пытался передать собранные секретные материалы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил Дадобоева к 13,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленнику придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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