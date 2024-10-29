Челябинка заявила в полицию о похищении дочери бывшим мужем

Полицейские ведут поиск мужчины и ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске местная жительница обратилась в полицию с заявлением о похищении 5-летней дочери бывшим мужем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, правоохранители устанавливают местонахождение мужчины и девочки.

«С точки зрения закона мужчина имеет право на общение с ребенком: родительских прав его не лишали, общаться с дочерью не запрещали. Заявление от матери принято. Работа по установлению местонахождения мужчины и девочки продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Как сообщает издание «КП», суд, в рамках бракоразводного процесса, пока только установил место жительства несовершеннолетней дочери: ее оставили с мамой. Сейчас решается вопрос по графику общения мужчины с девочкой.

«Подъехала какая-то машина, он посадил туда ребенка и сел сам. Двери захлопнулись. За рулем была какая-то женщина, я видела ее впервые. Она заблокировала двери, поэтому я не могла забрать ребенка», — приводит слова матери издание.

По словам женщины, ранее ее бывший муж был судим за принуждение к действиям сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Также попадал под административку за избиение жены. Последний раз мужчину заметили на улице Чайковского, больше о нем и ребенке информации нет. Мать планирует обращаться в следственный комитет.