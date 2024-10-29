ВС РФ освободили Горняк, Екатериновку и Доброволье в ДНР

Армия России установила контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. Среди них: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. В том числе, российские войска освободили населенный пункт Горняк и Екатериновка.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ночной атаке украинских беспилотников. Так, в ночь на 29 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА ВСУ.
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