ВС РФ освободили Горняк, Екатериновку и Доброволье в ДНР

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ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России установила контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. Среди них: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. В том числе, российские войска освободили населенный пункт Горняк и Екатериновка.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ночной атаке украинских беспилотников. Так, в ночь на 29 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА ВСУ.

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Армия России установила контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. Среди них: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. В том числе, российские войска освободили населенный пункт Горняк и Екатериновка. Ранее Минобороны РФ сообщило об ночной атаке украинских беспилотников. Так, в ночь на 29 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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