У погибшего в Перми на стройке рабочего остались жена и ребенок

У рабочего, который погиб на стройке в центре Перми, остались жена и ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Он пояснил, что мужчина мог погибнуть при прокладке трубы в траншее.
«Мужчина работал монтажником на стройке. Сейчас идет прокладка трубы в траншее. Судя по всему, он [погибший] соскользнул с грунта в эту траншею, пока цеплял страховочные стропы и его засыпало сверху грунтом. У погибшего остались жена и ребенок», — рассказал URA.RU источник.
В пресс-службе Пермского управления Следкома РФ информагенству сообщили, что «следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего». URA.RU рассказывало, что рабочий погиб на шоссе Космонавтов, где сейчас идут работы по расширению дороги.
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