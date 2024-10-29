У погибшего в Перми на стройке рабочего остались жена и ребенок

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Следственные органы СК проводят проверку по факту произошедшего
Следственные органы СК проводят проверку по факту произошедшего Фото:

У рабочего, который погиб на стройке в центре Перми, остались жена и ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Он пояснил, что мужчина мог погибнуть при прокладке трубы в траншее.

«Мужчина работал монтажником на стройке. Сейчас идет прокладка трубы в траншее. Судя по всему, он [погибший] соскользнул с грунта в эту траншею, пока цеплял страховочные стропы и его засыпало сверху грунтом. У погибшего остались жена и ребенок», — рассказал URA.RU источник.

В пресс-службе Пермского управления Следкома РФ информагенству сообщили, что «следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего». URA.RU рассказывало, что рабочий погиб на шоссе Космонавтов, где сейчас идут работы по расширению дороги.

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У рабочего, который погиб на стройке в центре Перми, остались жена и ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Он пояснил, что мужчина мог погибнуть при прокладке трубы в траншее. «Мужчина работал монтажником на стройке. Сейчас идет прокладка трубы в траншее. Судя по всему, он [погибший] соскользнул с грунта в эту траншею, пока цеплял страховочные стропы и его засыпало сверху грунтом. У погибшего остались жена и ребенок», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе Пермского управления Следкома РФ информагенству сообщили, что «следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего». URA.RU рассказывало, что рабочий погиб на шоссе Космонавтов, где сейчас идут работы по расширению дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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