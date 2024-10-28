28 октября 2024

Суд рассмотрел дело предпринимателя из ЯНАО, который продавал молочную «просрочку»

Надымчанина обязали прекратить торговую деятельность в связи с «просрочкой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал предпринимателя прекратить продажу опасной продукции
Суд обязал предпринимателя прекратить продажу опасной продукции Фото:

Индивидуальный предприниматель из Надымского района (ЯНАО) продавал просроченные молочные продукты. Об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО. 

«Суд удовлетворил иск о продаже просроченной молочной продукции окружного управления Роспотребнадзора ... и признал противоправными действия индивидуального предпринимателя. Нарушителя обязали прекратить действия, связанные с продажей продукции», — передает пресс-служба ведомства.

Житель Надыма нарушил закон «О безопасности пищевой продукции». Суд обязал прекратить данные действия после коллективной жалобы в ведомство.

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Индивидуальный предприниматель из Надымского района (ЯНАО) продавал просроченные молочные продукты. Об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО.  «Суд удовлетворил иск о продаже просроченной молочной продукции окружного управления Роспотребнадзора ... и признал противоправными действия индивидуального предпринимателя. Нарушителя обязали прекратить действия, связанные с продажей продукции», — передает пресс-служба ведомства. Житель Надыма нарушил закон «О безопасности пищевой продукции». Суд обязал прекратить данные действия после коллективной жалобы в ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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