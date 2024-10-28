Суд рассмотрел дело предпринимателя из ЯНАО, который продавал молочную «просрочку»

Суд обязал предпринимателя прекратить продажу опасной продукции
Индивидуальный предприниматель из Надымского района (ЯНАО) продавал просроченные молочные продукты. Об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО.
«Суд удовлетворил иск о продаже просроченной молочной продукции окружного управления Роспотребнадзора ... и признал противоправными действия индивидуального предпринимателя. Нарушителя обязали прекратить действия, связанные с продажей продукции», — передает пресс-служба ведомства.
Житель Надыма нарушил закон «О безопасности пищевой продукции». Суд обязал прекратить данные действия после коллективной жалобы в ведомство.
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