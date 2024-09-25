Пермские риелторы рассказали, как выгоднее купить квартиру по семейной ипотеке

Жители Перми могут снизить первоначальный взнос и ставку по семейной ипотеке

26 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

У пермяков есть возможность оформить ипотеку по старым условиям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Перми, которые попадают под условия семейной ипотеки, могут снизить сумму первоначального взноса и процентную ставку. Об акциях и других возможностях покупки квартиры URA.RU рассказали руководители и риелторы пермских агентств недвижимости. «„Сбербанк“ приостановил выдачу семейной ипотеки, так как там закончили лимиты. ВТБ увеличил первоначальный взнос до 50%. Но для зарплатных клиентов он остался прежним — 30%. Если в этом банке оформить карту и настроить на нее автоплатеж не менее 9 тысяч рублей в месяц, вы будете считаться зарплатным клиентом. Так можно снизить первоначальный взнос по ипотеке», — рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов корреспонденту агентства. По его мнению, ВТБ поднял первоначальный взнос, чтобы сохранить лимит на семейную ипотеку и снизить спрос на нее. Что же касается других банков, то они продолжают оформлять семейную ипотеку без завышения первоначального взноса и изменения других правил программы. Тем, кто не подходит под условия семейной ипотеки, Леонов советует детально просчитать разные варианты. «У кого есть большой первоначальный взнос 50%-70%, может воспользоваться программой субсидирования от застройщика. Они дают ставки 12%-14% годовых на весь срок кредитования, либо на два-три года. Надо сравнить с вариантами на вторичном рынке жилья. Там сейчас дают скидки до 10%. Еще вариант — взять у застройщика квартиру без субсидий по базовой ставке 20-22% годовых и получить скидку до 8-10% на объект», — рассказал Александр Леонов. Пермский юрист, агент по сделкам с недвижимостью Сергей Ермаков отметил, что лимиты на семейную ипотеку заканчиваются практически во всех банках. Эта программа действует до конца 2030 года, поэтому средства Минфин РФ снова выделит, но, когда это произойдет, пока неизвестно. Тем, кому необходимо срочно улучшить жилищные условия, юрист рекомендовал успевать заключать сделки. В ином случае, лучше отложить покупку квартиры, пока банки снова не начнут выдавать семейную ипотеку. «Покупатель ничего не потеряет, если отложит сделку. За это время стоимость квартир вряд ли успеет вырасти», — отметил Сергей Ермаков. По словам руководителя пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полины Лоскутовой, у пермяков есть варианты покупки недвижимости по низким процентным ставкам. Так, некоторые банки в Перми до сих оформляют семейную ипотеку с процентной ставкой от 5,25% годовых со стандартным первоначальным взносом. При этом застройщики также идут на уступки клиентам и делают скидки. Те, кто не попадает под условия программы, может купить квартиру на вторичном рынке под 13% годовых. «На сегодняшний день, по аналитике прошедших сделок за август и сентябрь, 50% выдачи всей ипотеки в России приходится на семейную», — добавила Полина Лоскутова. Ранее URA.RU рассказало, что «Сбербанк» исчерпал лимиты на семейную ипотеку. А ВТБ повысил первоначальный взнос по этой программе до 50%. По данным Минфина РФ, в других банках лимитов хватит до ноября 2024 года. Потом ведомство будет принимать решение об их продлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми, которые попадают под условия семейной ипотеки, могут снизить сумму первоначального взноса и процентную ставку. Об акциях и других возможностях покупки квартиры URA.RU рассказали руководители и риелторы пермских агентств недвижимости. «„Сбербанк“ приостановил выдачу семейной ипотеки, так как там закончили лимиты. ВТБ увеличил первоначальный взнос до 50%. Но для зарплатных клиентов он остался прежним — 30%. Если в этом банке оформить карту и настроить на нее автоплатеж не менее 9 тысяч рублей в месяц, вы будете считаться зарплатным клиентом. Так можно снизить первоначальный взнос по ипотеке», — рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов корреспонденту агентства. По его мнению, ВТБ поднял первоначальный взнос, чтобы сохранить лимит на семейную ипотеку и снизить спрос на нее. Что же касается других банков, то они продолжают оформлять семейную ипотеку без завышения первоначального взноса и изменения других правил программы. Тем, кто не подходит под условия семейной ипотеки, Леонов советует детально просчитать разные варианты. «У кого есть большой первоначальный взнос 50%-70%, может воспользоваться программой субсидирования от застройщика. Они дают ставки 12%-14% годовых на весь срок кредитования, либо на два-три года. Надо сравнить с вариантами на вторичном рынке жилья. Там сейчас дают скидки до 10%. Еще вариант — взять у застройщика квартиру без субсидий по базовой ставке 20-22% годовых и получить скидку до 8-10% на объект», — рассказал Александр Леонов. Пермский юрист, агент по сделкам с недвижимостью Сергей Ермаков отметил, что лимиты на семейную ипотеку заканчиваются практически во всех банках. Эта программа действует до конца 2030 года, поэтому средства Минфин РФ снова выделит, но, когда это произойдет, пока неизвестно. Тем, кому необходимо срочно улучшить жилищные условия, юрист рекомендовал успевать заключать сделки. В ином случае, лучше отложить покупку квартиры, пока банки снова не начнут выдавать семейную ипотеку. «Покупатель ничего не потеряет, если отложит сделку. За это время стоимость квартир вряд ли успеет вырасти», — отметил Сергей Ермаков. По словам руководителя пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полины Лоскутовой, у пермяков есть варианты покупки недвижимости по низким процентным ставкам. Так, некоторые банки в Перми до сих оформляют семейную ипотеку с процентной ставкой от 5,25% годовых со стандартным первоначальным взносом. При этом застройщики также идут на уступки клиентам и делают скидки. Те, кто не попадает под условия программы, может купить квартиру на вторичном рынке под 13% годовых. «На сегодняшний день, по аналитике прошедших сделок за август и сентябрь, 50% выдачи всей ипотеки в России приходится на семейную», — добавила Полина Лоскутова. Ранее URA.RU рассказало, что «Сбербанк» исчерпал лимиты на семейную ипотеку. А ВТБ повысил первоначальный взнос по этой программе до 50%. По данным Минфина РФ, в других банках лимитов хватит до ноября 2024 года. Потом ведомство будет принимать решение об их продлении.