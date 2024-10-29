В пермском заповеднике «Вишерский» не хватает средств для тушения и предупреждения пожаров

Нарушения пожбезопасности в заповеднике «Вишерский» обнаружила прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы потушить тайгу, не хватит техники
Чтобы потушить тайгу, не хватит техники Фото:

В Пермском крае природоохранная прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе заповедника «Вишерский». В частности, у сотрудников нет достаточного количества техники и инвентаря для предотвращения и тушения пожаров.

«Имеющиеся в учреждении средства предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе противопожарная техника, оборудование, снаряжение и инвентарь, не соответствуют установленным количественным нормативам. Разработанный лесохозяйственный регламент содержит недостоверную информацию о площади охранной зоны заповедника», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки два должностных лица заповедника привлечены к дисциплинарной ответственности. URA.RU направило в заповедник запрос с просьбой прокомментировать сообщение надзорного органа.

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В Пермском крае природоохранная прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе заповедника «Вишерский». В частности, у сотрудников нет достаточного количества техники и инвентаря для предотвращения и тушения пожаров. «Имеющиеся в учреждении средства предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе противопожарная техника, оборудование, снаряжение и инвентарь, не соответствуют установленным количественным нормативам. Разработанный лесохозяйственный регламент содержит недостоверную информацию о площади охранной зоны заповедника», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. По результатам проверки два должностных лица заповедника привлечены к дисциплинарной ответственности. URA.RU направило в заповедник запрос с просьбой прокомментировать сообщение надзорного органа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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