В пермском заповеднике «Вишерский» не хватает средств для тушения и предупреждения пожаров

В Пермском крае природоохранная прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе заповедника «Вишерский». В частности, у сотрудников нет достаточного количества техники и инвентаря для предотвращения и тушения пожаров.
«Имеющиеся в учреждении средства предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе противопожарная техника, оборудование, снаряжение и инвентарь, не соответствуют установленным количественным нормативам. Разработанный лесохозяйственный регламент содержит недостоверную информацию о площади охранной зоны заповедника», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
По результатам проверки два должностных лица заповедника привлечены к дисциплинарной ответственности. URA.RU направило в заповедник запрос с просьбой прокомментировать сообщение надзорного органа.
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