Пермские магазины начали продавать новогодние елки и повысили на них цены

В пермских магазинах стали появляться новогодние товары. Супермаркеты начали продавать искусственные ели. Цены на них на 17% выше, чем в 2023 году. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и узнал, сколько стоят искусственные ели на старте продаж.
«Ель зеленая, ПВХ. Высота — 180 сантиметров. Стоимость — 2 тысячи рублей», — сказано на ценнике в магазине «Галамарт». Для сравнения: в 2023 году такая же ель стоила 1,7 тысячи рублей, что на 17% дешевле. Также в ассортименте «Галамарта» есть ели высотой от 140 до 170 сантиметров. Их стоимость от 1,5 до 2,3 тысячи рублей.
Искусственные ели появились и в магазине Fix Price. Здесь они высотой 70 и 120 сантиметров. Стоят елки дешевле — 174 и 399 рублей соответственно. Также новогодние товары начали выкладывать на полках магазинов Familia, но елей в наличии пока нет. Пермяки уже могут заказать искусственные ели и пихты высотой от 20 сантиметров на сайте супермаркета «Ашан» и забрать их в магазине. Самая дешевая настольная елка высотой 29 сантиметров обойдется в 129 рублей, а напольная высотой 180 сантиметров — от 1,7 тысячи рублей.
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