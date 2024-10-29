Путин: РФ достигла минимальной младенческой смертности

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург, путин владимир
Уровень младенческой смертности минимален, заявил Путин Фото:

В России достигнута минимальная младенческая смертность. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность», — передает слова Путина РИА Новости. Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также рассказал о том, что с 2010 по 2024 год младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза, с 8,4 до 3,3 на тысячу родившихся.

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В России достигнута минимальная младенческая смертность. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность», — передает слова Путина РИА Новости. Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также рассказал о том, что с 2010 по 2024 год младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза, с 8,4 до 3,3 на тысячу родившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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