Путин: РФ достигла минимальной младенческой смертности

29 октября 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Уровень младенческой смертности минимален, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России достигнута минимальная младенческая смертность. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность», — передает слова Путина РИА Новости. Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также рассказал о том, что с 2010 по 2024 год младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза, с 8,4 до 3,3 на тысячу родившихся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России достигнута минимальная младенческая смертность. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность», — передает слова Путина РИА Новости. Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также рассказал о том, что с 2010 по 2024 год младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза, с 8,4 до 3,3 на тысячу родившихся.