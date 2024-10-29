Путин: РФ достигла минимальной младенческой смертности

Уровень младенческой смертности минимален, заявил Путин
В России достигнута минимальная младенческая смертность. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность», — передает слова Путина РИА Новости. Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также рассказал о том, что с 2010 по 2024 год младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза, с 8,4 до 3,3 на тысячу родившихся.
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