Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в РФ

Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Россия должна достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, заявил Путин Фото:

Ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября заявлял, что для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в России необходимы меры по снижению потребления табака и алкоголя. Он подчеркнул, что лишь медицинскими мерами эту цель не достичь, так как разрыв по продолжительности жизни между регионами значительно варьируется, передает «Национальная служба новостей».

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Ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября заявлял, что для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в России необходимы меры по снижению потребления табака и алкоголя. Он подчеркнул, что лишь медицинскими мерами эту цель не достичь, так как разрыв по продолжительности жизни между регионами значительно варьируется, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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