Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в РФ

Ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября заявлял, что для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в России необходимы меры по снижению потребления табака и алкоголя. Он подчеркнул, что лишь медицинскими мерами эту цель не достичь, так как разрыв по продолжительности жизни между регионами значительно варьируется, передает «Национальная служба новостей».
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