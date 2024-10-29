Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в РФ

Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет

29 октября 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Россия должна достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября заявлял, что для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в России необходимы меры по снижению потребления табака и алкоголя. Он подчеркнул, что лишь медицинскими мерами эту цель не достичь, так как разрыв по продолжительности жизни между регионами значительно варьируется, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 октября заявлял, что для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в России необходимы меры по снижению потребления табака и алкоголя. Он подчеркнул, что лишь медицинскими мерами эту цель не достичь, так как разрыв по продолжительности жизни между регионами значительно варьируется, передает «Национальная служба новостей».