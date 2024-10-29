Кадыров призвал чеченцев уйти на СВО после удара по университету имени Путина

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Кадыров заявил, что самолеты с добровольцами из Чечни должны летать каждый день
Кадыров заявил, что самолеты с добровольцами из Чечни должны летать каждый день Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев добровольно отправиться в зону СВО после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС). Атака произошла в городе Гудермесе 29 октября.

«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ», — передает ТАСС слова Кадырова. Он добавил, что самолеты с добровольцами должны отправляться на фронт каждый день.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев добровольно отправиться в зону СВО после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС). Атака произошла в городе Гудермесе 29 октября. «Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ», — передает ТАСС слова Кадырова. Он добавил, что самолеты с добровольцами должны отправляться на фронт каждый день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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