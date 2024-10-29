Кадыров призвал чеченцев уйти на СВО после удара по университету имени Путина

Кадыров заявил, что самолеты с добровольцами из Чечни должны летать каждый день
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев добровольно отправиться в зону СВО после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС). Атака произошла в городе Гудермесе 29 октября.
«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ», — передает ТАСС слова Кадырова. Он добавил, что самолеты с добровольцами должны отправляться на фронт каждый день.
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