Савичева анонсировала запись новой песни
Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, вновь записывает дуэт с Григорием Лепсом. Об этом поп-звезда рассказала своим подписчикам.
«Записываем новый дуэт с Лепсом», — сообщила Савичева в своем telegram-канале. Детали совместного творчества певица пока не раскрыла.
Ранее Савичева спела дуэтом с Лепсом песню «Любовь оставляет шрамы». Премьера состоялась на рождественском концерте исполнителя 7 января.
Савичева работает над новой песней в студии звукозаписи
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