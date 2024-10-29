29 октября 2024

Юлия Савичева снова записывает дуэт с Лепсом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Савичева анонсировала запись новой песни
Савичева анонсировала запись новой песни Фото:

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, вновь записывает дуэт с Григорием Лепсом. Об этом поп-звезда рассказала своим подписчикам.

«Записываем новый дуэт с Лепсом», — сообщила Савичева в своем telegram-канале. Детали совместного творчества певица пока не раскрыла.

Ранее Савичева спела дуэтом с Лепсом песню «Любовь оставляет шрамы». Премьера состоялась на рождественском концерте исполнителя 7 января. 

Савичева работает над новой песней в студии звукозаписи
Савичева работает над новой песней в студии звукозаписи
Фото:

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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, вновь записывает дуэт с Григорием Лепсом. Об этом поп-звезда рассказала своим подписчикам. «Записываем новый дуэт с Лепсом», — сообщила Савичева в своем telegram-канале. Детали совместного творчества певица пока не раскрыла. Ранее Савичева спела дуэтом с Лепсом песню «Любовь оставляет шрамы». Премьера состоялась на рождественском концерте исполнителя 7 января. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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