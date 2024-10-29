29 октября 2024

В Пермском крае осужденные починили пенсионерке баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные починили разобрали старые сараи, распилили и раскололи дрова
Осужденные починили разобрали старые сараи, распилили и раскололи дрова Фото:

В Гремячинске Пермского края осужденные при ИК-10 починили пенсионерке баню. Женщина обратилась в отдел соцзащиты и написала заявление на помощь в ремонте бани. Необходимо поменять полы и обновить тротуар. Об этом сообщается в официальном паблике ГУФСИН России по Пермскому краю «ВКонтакте».

«Хрупкой пожилой женщине, проживающей одной в частном доме, эти работы не под силу. Нанимать рабочих не позволяет небольшая пенсия, поэтому помощь волонтеров стала для нее спасением. Мужчины оказывают помощь пенсионерке с мая. Они выезжали к подопечной более десяти раз: отремонтировали крышу, разобрали старые сараи, восстановили пристройку, сделали свет в коридоре», — пишет в соцсетях ведомство.

В рамках соглашения о сотрудничестве в области волонтерской деятельности между исправительной колонией №10 и администрацией округа в городе действует отряд волонтеров «Добро». В этом году 29 осужденных оказали помощь трем семьям участников СВО, восьми одиноким пожилым гражданам, четверым инвалидам и двум многодетным семьям.

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В Гремячинске Пермского края осужденные при ИК-10 починили пенсионерке баню. Женщина обратилась в отдел соцзащиты и написала заявление на помощь в ремонте бани. Необходимо поменять полы и обновить тротуар. Об этом сообщается в официальном паблике ГУФСИН России по Пермскому краю «ВКонтакте». «Хрупкой пожилой женщине, проживающей одной в частном доме, эти работы не под силу. Нанимать рабочих не позволяет небольшая пенсия, поэтому помощь волонтеров стала для нее спасением. Мужчины оказывают помощь пенсионерке с мая. Они выезжали к подопечной более десяти раз: отремонтировали крышу, разобрали старые сараи, восстановили пристройку, сделали свет в коридоре», — пишет в соцсетях ведомство. В рамках соглашения о сотрудничестве в области волонтерской деятельности между исправительной колонией №10 и администрацией округа в городе действует отряд волонтеров «Добро». В этом году 29 осужденных оказали помощь трем семьям участников СВО, восьми одиноким пожилым гражданам, четверым инвалидам и двум многодетным семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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