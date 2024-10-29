В Пермском крае осужденные починили пенсионерке баню

В Гремячинске Пермского края осужденные при ИК-10 починили пенсионерке баню. Женщина обратилась в отдел соцзащиты и написала заявление на помощь в ремонте бани. Необходимо поменять полы и обновить тротуар. Об этом сообщается в официальном паблике ГУФСИН России по Пермскому краю «ВКонтакте».
«Хрупкой пожилой женщине, проживающей одной в частном доме, эти работы не под силу. Нанимать рабочих не позволяет небольшая пенсия, поэтому помощь волонтеров стала для нее спасением. Мужчины оказывают помощь пенсионерке с мая. Они выезжали к подопечной более десяти раз: отремонтировали крышу, разобрали старые сараи, восстановили пристройку, сделали свет в коридоре», — пишет в соцсетях ведомство.
В рамках соглашения о сотрудничестве в области волонтерской деятельности между исправительной колонией №10 и администрацией округа в городе действует отряд волонтеров «Добро». В этом году 29 осужденных оказали помощь трем семьям участников СВО, восьми одиноким пожилым гражданам, четверым инвалидам и двум многодетным семьям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!