На главной переправе ЯНАО введены ограничения из-за погоды

Туман помешал работе главной переправы ЯНАО
ЯНАО накрыл сильный туман. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости паромная переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! Паромная переправа работает в ограниченном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало, что большая часть ЯНАО погрузится в туман, а Ноябрьск ждут еще ледяные дожди. Также синоптики ожидают в Губкинском и Тарко-Сале небольшой снегопад.
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