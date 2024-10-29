29 октября 2024

На главной переправе ЯНАО введены ограничения из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман помешал работе главной переправы ЯНАО
Туман помешал работе главной переправы ЯНАО Фото:

ЯНАО накрыл сильный туман. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости паромная переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! Паромная переправа работает в ограниченном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что большая часть ЯНАО погрузится в туман, а Ноябрьск ждут еще ледяные дожди. Также синоптики ожидают в Губкинском и Тарко-Сале небольшой снегопад.

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ЯНАО накрыл сильный туман. Из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости паромная переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Паромная переправа работает в ограниченном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что большая часть ЯНАО погрузится в туман, а Ноябрьск ждут еще ледяные дожди. Также синоптики ожидают в Губкинском и Тарко-Сале небольшой снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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