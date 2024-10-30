В России ожидают подорожание такси на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидается рост цен на такси, это связано с оттоком водителей и ломающимися авто из Китая
Ожидается рост цен на такси, это связано с оттоком водителей и ломающимися авто из Китая Фото:

Цены на такси в России продолжают расти. Одной из причин стали китайские автомобили, не адаптированные к российским условиям. По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова автомобили китайского производства стали массово использоваться в таксопарках, но срок эксплуатации этих авто низок из-за чего увеличилась частота ремонта и появились допрасходы.

«Выяснилось, в частности, что китайские автомобили, которые у нас заполонили таксопарки, оставляют желать лучшего и слабо приспособлены к российским дорогам и российскому климату» — сообщил Попков «Парламентской газете». Он добавил, что срок эксплуатации таких автомобилей в такси значительно сократился, что привело к увеличению частоты ремонтов и дополнительным расходам.

Дополнительное давление на рынок такси оказал и массовый отток водителей, вызванный запретами на работу мигрантов в этой сфере в ряде российских регионов. Зачастую под формулировку запрета автоматически попадают в том числе граждане Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана.

Согласно данным Росстата, за последний год стоимость километра пути в такси увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 2024 года отметки в 44 рубля 93 копейки. Всего год назад стоимость составляла: 36 рублей 22 копейки.

Ранее некоторые российские регионы ужесточили свою миграционную политику, ограничивая для иностранцев сферы возможного трудоустройства. Действующие ограничения для иностранных граждан — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на такси в России продолжают расти. Одной из причин стали китайские автомобили, не адаптированные к российским условиям. По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова автомобили китайского производства стали массово использоваться в таксопарках, но срок эксплуатации этих авто низок из-за чего увеличилась частота ремонта и появились допрасходы. «Выяснилось, в частности, что китайские автомобили, которые у нас заполонили таксопарки, оставляют желать лучшего и слабо приспособлены к российским дорогам и российскому климату» — сообщил Попков «Парламентской газете». Он добавил, что срок эксплуатации таких автомобилей в такси значительно сократился, что привело к увеличению частоты ремонтов и дополнительным расходам. Дополнительное давление на рынок такси оказал и массовый отток водителей, вызванный запретами на работу мигрантов в этой сфере в ряде российских регионов. Зачастую под формулировку запрета автоматически попадают в том числе граждане Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана. Согласно данным Росстата, за последний год стоимость километра пути в такси увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 2024 года отметки в 44 рубля 93 копейки. Всего год назад стоимость составляла: 36 рублей 22 копейки. Ранее некоторые российские регионы ужесточили свою миграционную политику, ограничивая для иностранцев сферы возможного трудоустройства. Действующие ограничения для иностранных граждан — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...