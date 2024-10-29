На Челябинск в выходные обрушится снежная пурга

На Челябинск 2 и 3 ноября обрушатся метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили синоптики сайта «Гисметео».
«Уже в пятницу, 1 ноября, в Челябинске ожидается дождь, который в субботу превратится в мокрый снег. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. К воскресенью, 3 ноября, ожидаются снегопады до 8,6 мм», — говорится на сайте.
Температуры воздуха днем останутся положительными, около 2-4 градусов тепла. По ночам ожидаются заморозки от 0 до двух градусов мороза.
Синоптики предупреждали, что в начале ноября в ряде городов Челябинской области может выпасть трехмесячная норма осадков. Так, в Симе и Аше снежные бураны пройдут дважды, а то и трижды.
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