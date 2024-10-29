На Челябинск в выходные обрушится снежная пурга

30 октября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Мокрый снег и метели придут в регион 2 и 3 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинск 2 и 3 ноября обрушатся метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили синоптики сайта «Гисметео». «Уже в пятницу, 1 ноября, в Челябинске ожидается дождь, который в субботу превратится в мокрый снег. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. К воскресенью, 3 ноября, ожидаются снегопады до 8,6 мм», — говорится на сайте. Температуры воздуха днем останутся положительными, около 2-4 градусов тепла. По ночам ожидаются заморозки от 0 до двух градусов мороза. Синоптики предупреждали, что в начале ноября в ряде городов Челябинской области может выпасть трехмесячная норма осадков. Так, в Симе и Аше снежные бураны пройдут дважды, а то и трижды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинск 2 и 3 ноября обрушатся метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили синоптики сайта «Гисметео». «Уже в пятницу, 1 ноября, в Челябинске ожидается дождь, который в субботу превратится в мокрый снег. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. К воскресенью, 3 ноября, ожидаются снегопады до 8,6 мм», — говорится на сайте. Температуры воздуха днем останутся положительными, около 2-4 градусов тепла. По ночам ожидаются заморозки от 0 до двух градусов мороза. Синоптики предупреждали, что в начале ноября в ряде городов Челябинской области может выпасть трехмесячная норма осадков. Так, в Симе и Аше снежные бураны пройдут дважды, а то и трижды.