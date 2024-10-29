29 октября 2024

На Челябинск в выходные обрушится снежная пурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеходный переход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Мокрый снег и метели придут в регион 2 и 3 ноября Фото:

На Челябинск 2 и 3 ноября обрушатся метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили синоптики сайта «Гисметео».

«Уже в пятницу, 1 ноября, в Челябинске ожидается дождь, который в субботу превратится в мокрый снег. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. К воскресенью, 3 ноября, ожидаются снегопады до 8,6 мм», — говорится на сайте.

Температуры воздуха днем останутся положительными, около 2-4 градусов тепла. По ночам ожидаются заморозки от 0 до двух градусов мороза.

Синоптики предупреждали, что в начале ноября в ряде городов Челябинской области может выпасть трехмесячная норма осадков. Так, в Симе и Аше снежные бураны пройдут дважды, а то и трижды.

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На Челябинск 2 и 3 ноября обрушатся метели с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили синоптики сайта «Гисметео». «Уже в пятницу, 1 ноября, в Челябинске ожидается дождь, который в субботу превратится в мокрый снег. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. К воскресенью, 3 ноября, ожидаются снегопады до 8,6 мм», — говорится на сайте. Температуры воздуха днем останутся положительными, около 2-4 градусов тепла. По ночам ожидаются заморозки от 0 до двух градусов мороза. Синоптики предупреждали, что в начале ноября в ряде городов Челябинской области может выпасть трехмесячная норма осадков. Так, в Симе и Аше снежные бураны пройдут дважды, а то и трижды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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