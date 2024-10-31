Полпред Жога отреагировал на конфликт в свердловском городе

Артем Жога поручил разобраться в скандале вокруг детсада в Сухом Логу

31 октября 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Говорят, Артем Жога читает даже обращения в «ВК» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отреагировал на конфликт в Сухом Логу вокруг реорганизации детского сада №29, где обучаются малыши с особенностями развития. Как стало известно URA.RU, ознакомившись с обращением горожан в его адрес, Жога распорядился обеспечить детей достойными местами в соседних учреждениях. Детсад №29 хотят присоединить к «обычному» детсаду №43. Местная жительница Наталья — одна из тех, кто писали Жоге, — рассказала корреспонденту, что переживает, как «особенные» дети смогут адаптироваться к новым условиям. «Это может привести к стрессу, ослаблению иммунной системы и обострению хронических заболеваний. В результате коррекция нарушений развития станет сложнее, и выполнение одной из ключевых задач дошкольного образования — сохранение и укрепление здоровья детей — окажется под угрозой», — беспокоится собеседница. По словам другой родительницы — Анны, — на недавней встрече вице-мэр Сухого Лога Юлия Берсенева обозначила, что причина реорганизации 29-го детсада — низкая наполняемость, лишь 50% от проектной мощности. А это ведет к невыполнению муниципального задания. По состоянию на май в детском саду №29 числилось 180 воспитанников. Зданию детского сада уже больше 40 лет Фото: читатель URA.RU «Мы считаем действия специалистов управления образования администрации ГО в данном случае незаконными, нарушающими права воспитанников и их законных представителей, в первую очередь касающихся выбора образовательной организации, а также территориальной доступности образовательной организации», — подчеркнула Анна. Она и другие бунтующие убеждены, что другая угроза от реформы — расформирование команды профессионалов, потеря высококвалифицированных кадров. «Сотрудники уже получили уведомления об увольнении, а возможности трудоустройства в соседнем детском саду отсутствуют. Также имущество, приобретенное родителями воспитанников, будет передано другим лицам, что противоречит целям его приобретения. Затраты родителей на подготовку к учебному году остаются незамеченными в оценке последствий реорганизации», — возмутилась Анна. Жога получил сразу несколько писем с просьбой вмешаться. Известно, что он читает даже то, что пишут ему в соцсети «ВКонтакте». Каким именно образом Жога узнал о ситуации в Сухом Логу, неизвестно. «Он взял отработку обращения на личный контроль. [Главному федеральному инспектору по Свердловской области Михаилу] Богинскому поручено отследить, чтобы даже в случае реорганизации детсада №29 воспитанники были беспроблемно переведены в близлежащие учреждения», — рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник. По словам собеседника агентства, близкого к региональному кабмину, конфликт может иметь политический подтекст. «Директор [29-го] детского сада поняла, что теряет должность, и подговорила нескольких родительниц публично возмутиться, чтобы отыграть принятое местной администрацией решение», — объяснил источник. Он также знает, что протест может координировать скандально известная экс-депутат думы соседнего Асбеста Наталья Крылова. Сама Крылова заявила URA.RU, что лишь порекомендовала недовольным родительницам обратиться в различные инстанции. URA.RU также направило запрос мэру Сухого Лога Рафаилу Мингалимову. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отреагировал на конфликт в Сухом Логу вокруг реорганизации детского сада №29, где обучаются малыши с особенностями развития. Как стало известно URA.RU, ознакомившись с обращением горожан в его адрес, Жога распорядился обеспечить детей достойными местами в соседних учреждениях. Детсад №29 хотят присоединить к «обычному» детсаду №43. Местная жительница Наталья — одна из тех, кто писали Жоге, — рассказала корреспонденту, что переживает, как «особенные» дети смогут адаптироваться к новым условиям. «Это может привести к стрессу, ослаблению иммунной системы и обострению хронических заболеваний. В результате коррекция нарушений развития станет сложнее, и выполнение одной из ключевых задач дошкольного образования — сохранение и укрепление здоровья детей — окажется под угрозой», — беспокоится собеседница. По словам другой родительницы — Анны, — на недавней встрече вице-мэр Сухого Лога Юлия Берсенева обозначила, что причина реорганизации 29-го детсада — низкая наполняемость, лишь 50% от проектной мощности. А это ведет к невыполнению муниципального задания. По состоянию на май в детском саду №29 числилось 180 воспитанников. «Мы считаем действия специалистов управления образования администрации ГО в данном случае незаконными, нарушающими права воспитанников и их законных представителей, в первую очередь касающихся выбора образовательной организации, а также территориальной доступности образовательной организации», — подчеркнула Анна. Она и другие бунтующие убеждены, что другая угроза от реформы — расформирование команды профессионалов, потеря высококвалифицированных кадров. «Сотрудники уже получили уведомления об увольнении, а возможности трудоустройства в соседнем детском саду отсутствуют. Также имущество, приобретенное родителями воспитанников, будет передано другим лицам, что противоречит целям его приобретения. Затраты родителей на подготовку к учебному году остаются незамеченными в оценке последствий реорганизации», — возмутилась Анна. Жога получил сразу несколько писем с просьбой вмешаться. Известно, что он читает даже то, что пишут ему в соцсети «ВКонтакте». Каким именно образом Жога узнал о ситуации в Сухом Логу, неизвестно. «Он взял отработку обращения на личный контроль. [Главному федеральному инспектору по Свердловской области Михаилу] Богинскому поручено отследить, чтобы даже в случае реорганизации детсада №29 воспитанники были беспроблемно переведены в близлежащие учреждения», — рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник. По словам собеседника агентства, близкого к региональному кабмину, конфликт может иметь политический подтекст. «Директор [29-го] детского сада поняла, что теряет должность, и подговорила нескольких родительниц публично возмутиться, чтобы отыграть принятое местной администрацией решение», — объяснил источник. Он также знает, что протест может координировать скандально известная экс-депутат думы соседнего Асбеста Наталья Крылова. Сама Крылова заявила URA.RU, что лишь порекомендовала недовольным родительницам обратиться в различные инстанции. URA.RU также направило запрос мэру Сухого Лога Рафаилу Мингалимову. Ответ ожидается.