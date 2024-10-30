«ОН»: саратовским школьникам предложили сделать окопные свечи на Новый год

Учащимся начальных классов города Балаково (Саратовская область) предложили сделать интерьерную окопную свечу. С таким заданием в рамках конкурса «Новый год — лучший семейный праздник» выступил местный комитет образования.
В документе с положением конкурса сказано, что участники могут выполнить поделку в виде елки или окопной свечи с новогодним оформлением. Размер поделки должен быть не более 15 сантиметров, еще одним из требований является устойчивость. «Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет немного теплей. Для всех», — говорится в тексте документа, опубликованном «Осторожно, новости».
Как telegram-каналу рассказали жители города Балаково, участие в конкурсе необязательное, но за призовые места учителя награждают детей дополнительными выплатами. Организаторами конкурса являются Комитет образования АБМР, «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области и местное отделение «Боевого Братства».
Ранее в Балакове уже проходили акции по изготовлению окопных свечей. Местное «Боевое Братство» также запускало проект по плетению маскировочных сетей и проводило бесплатные курсы допризывной подготовки.
В администрацию Балаковского района направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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