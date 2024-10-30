Народный артист России Филипп Киркоров снова сменил свой образ, представив новую прическу без длинных кудрей. Такое изменение внешности артиста вызвало много положительных отзывов среди коллег и поклонников.
«Народный артист России Филипп Киркоров поразил звезд российского шоу-бизнеса и поклонников своей новой прической без длинных кудрей», — пишет «Пятый канал». Певица Анна Асти выразила свое восхищение, написав под видео, опубликованном в соцсетях, что Киркоров стал красивым, а артистка Клава Кока добавила, что короткая стрижка «очень идет» королю поп-эстрады.
Киркоров решил изменить свой образ незадолго до выхода нового клипа, который он готовит в сотрудничестве с певицей Марго Овсянниковой. Премьера запланирована на зиму, и, вероятно, именно этот предстоящий проект послужил поводом для смены имиджа знаменитости.
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