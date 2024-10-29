Жительница Ханты-Мансийска разбила молотком остановку, чтобы попасть в ИВС к задержанному мужу

В Ханты-Мансийске женщина разбила молотком остановку, чтобы попасть в изолятор временного содержания к задержанному супругу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Женщина разбила молотком стекло на остановке. Как выяснилось, сделала она это специально, чтобы попасть к супругу в ИВС, который был задержан за нарушение общественного порядка», — рассказал источник. Однако встретиться с мужем в изоляторе ей так и не удалось — женщину отпустили под обязательство о явке.
Официально пресс-служба УМВД сообщает, что накануне в дежурную часть поступил сигнал о повреждении остановки по улице Гагарина. Силовики задержали 39-летнюю местную жительницу. Ущерб от ее действий составил свыше 18 тысяч рублей, югорчанке также грозит ответственность по статье УК РФ «вандализм», максимальная санкция по которой — арест до трех месяцев.
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