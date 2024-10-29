29 октября 2024

Жительница Ханты-Мансийска разбила молотком остановку, чтобы попасть в ИВС к задержанному мужу

В ХМАО женщина разбила молотком стеклянную остановку
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанке, разбившей стекло на остановке, грозит ответственность за вандализм
Югорчанке, разбившей стекло на остановке, грозит ответственность за вандализм Фото:

В Ханты-Мансийске женщина разбила молотком остановку, чтобы попасть в изолятор временного содержания к задержанному супругу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Женщина разбила молотком стекло на остановке. Как выяснилось, сделала она это специально, чтобы попасть к супругу в ИВС, который был задержан за нарушение общественного порядка», — рассказал источник. Однако встретиться с мужем в изоляторе ей так и не удалось — женщину отпустили под обязательство о явке.

Официально пресс-служба УМВД сообщает, что накануне в дежурную часть поступил сигнал о повреждении остановки по улице Гагарина. Силовики задержали 39-летнюю местную жительницу. Ущерб от ее действий составил свыше 18 тысяч рублей, югорчанке также грозит ответственность по статье УК РФ «вандализм», максимальная санкция по которой — арест до трех месяцев.

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В Ханты-Мансийске женщина разбила молотком остановку, чтобы попасть в изолятор временного содержания к задержанному супругу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина разбила молотком стекло на остановке. Как выяснилось, сделала она это специально, чтобы попасть к супругу в ИВС, который был задержан за нарушение общественного порядка», — рассказал источник. Однако встретиться с мужем в изоляторе ей так и не удалось — женщину отпустили под обязательство о явке. Официально пресс-служба УМВД сообщает, что накануне в дежурную часть поступил сигнал о повреждении остановки по улице Гагарина. Силовики задержали 39-летнюю местную жительницу. Ущерб от ее действий составил свыше 18 тысяч рублей, югорчанке также грозит ответственность по статье УК РФ «вандализм», максимальная санкция по которой — арест до трех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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